Завершился конкурс "Кубок моря", проведенный в рамках соревнований "Международные армейские игры-2020", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

На полигоне боевой подготовки Каспийского моря команды стран-участниц выполнили задания "Артиллерийская стрельба по воздушным целям", "Использование спасательных средств", "Постановка на якорь и швартовые бочки".

Международная судейская бригада оценила участников, по итогам общих этапов азербайджанские и российские военные моряки, набрав одинаковые баллы, стали победителями конкурса.

Церемония закрытия конкурса "Кубок моря" и награждения команд-победителей будет проведена 4 сентября.

Напомним, что 25 августа на базе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась церемония открытия международного конкурса "Кубок моря".

В мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие гости.