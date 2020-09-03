Азербайджанские танкисты вышли в финал конкурса "Танковый биатлон"

Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", проводимый в рамках соревнований "Международные армейские игры-2020", вышли в финал, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

В финале, который состоится 5 сентября, азербайджанские танкисты будут соревноваться с командами России, Китая и Беларуси.