Два сапога пара: смешная тетка и кашкалдак Пашинян

Нагорный Карабах и карабахские армяне превратились в чемодан без ручки для руководства Армении. Вроде и бросить жалко, но и поднять эту ношу очень трудно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти на мутной и пузырящейся волне народной ненависти к прежнему руководству, в первые месяцы наслаждался победой. Он ездил по городам и весям, везде говорил о лучезарном будущем, что ожидает армян; раздавал обещания, сулил чуть ли не горы лаваша и холмы драмов полуголодным гражданам.

Далее последовали реверансы в сторону Запада, когда толпы сторонников Пашиняна, выйдя на центральные улицы Еревана, прошествовали к посольству России и скандировали там антироссийские лозунги, среди которых самым цивильным было "Русские оккупанты, вон из Армении!"

Москва, поняв стремление новоявленного политического Гавроша, решила пока не наказывать Ереван, а сменить кнут на пряник: Россия начала отправлять вооружение и военную технику в Армению. Тайно, в обход всех международных обязательств и договоров. Армяне получали и до сих пор получают российские "военные пряники" даром, совершено бесплатно.

Н.Пашинян, твердо следуя указаниям своего учителя, заказчика и хозяина Джорджа Сороса, решил сыграть ва-банк и заявил: "Очень скоро Армения станет самой быстроразвивающейся страной региона".

Увы, мечтам безграмотного, неопытного Пашиняна не суждено было сбыться. Сперва Россия, озлобленная откровенными выпадами, героизацией нацистских преступников, рейдерскими захватами и жесточайшим прессингом в отношении российской собственности в Армении, приняла позднее, но верное решение - премьеру Армении не стоит доверять. Никак, ни на йоту.

Дальше - больше: США так и не дали вожделенных кредитов, Европейский Союз ограничился обещаниями и подачкой в виде режима трехмесячного безвизового пропуска для граждан Армении. В сущности, этим и закончился благословенный дождик из ништяков для армян - Пашинян остался у давно разбитого и перенятого им в наследство от прежних дегенеративных руководителей страны корыта.

Но этим не закончились тридцать три несчастья убого Никола: выходцы из Нагорного Карабаха - "карабахци", как называют их в Армении - представленные во всех без исключения сферах жизни страны, богатые и бедные, решительные и трусливые, ополчились против премьера.

Карабахские армяне более чем были уверены, что Никол Пашинян, выполняя указания своих истинных и закулисных хозяев, ненавидит как "карабахци", так и саму хунту, обосновавшуюся в Нагорном Карабахе.

Они не ошибались: Пашинян действительно считал угрозой для своей власти влияние и ресурсы "карабахци". Потому он сперва решил отправить за решетку бывших президентов, выходцев из Нагорного Карабаха - Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Посадить на нары бывших не получилось - уж очень много сил выступили в защиту Кочаряна и Саргсяна. Особенно Россия: после открытого демарша Москвы и поздравлений Путина в адрес Кочаряна по случаю дня рождения последнего, где глава России называл Кочаряна "истинным другом России", Пашинян уже не осмеливается надеть наручники на столь ненавистных ему двух политиков.

Пашинян решил поступить хитрее: с прошлого года армянский премьер неожиданно воспылал "безграничной любовью" к карабахским армянам. То он, выпив тутовку, пускался в пляс в Шуше, то махал руками на шатающемся узком мосту около Ханкенди, то, придав морде лица умильно-гневное выражение, пищал "Карабах - это Армения, и точка!", то нацепив на себя бронежилет, блуждал в окопах и хлопал по плечам армянских солдат.

Потом он вообще вошел в раж и отправил сына на военную службу в Нагорный Карабах, хотя его предупреждали свои же "соросята" - не делать этого.

Нет же, Пашинян, видите ли, даже сына своего, кровинушку, не пожалел и в окопы направил.

Естественно, джуниор-Пашинян, ни дня не пробыв на передовой, только позировал перед камерами в окопах, а потом отправлялся к месту "службы" - в специально выделенную для него в Ханкенди виллу.

Тем самым Никол Пашинян сделал добровольное признание, что в армянских окопах в Нагорно-Карабахской зоне сидят не мифические "военные силы Нагорного Карабаха", а военнослужащие армянской армии; что Армии Азербайджана противостоят граждане Армении, направленные на убой в оккупированные азербайджанские территории.

А ныне жена Пашиняна решила идти по кривым стопам своего мужа.

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян прошла недельный курс боевой подготовки в одной из воинских частей Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ее официальный сайт.

В течение недели - с 25 до 31 августа - Акопян и еще 15 жительниц Карабаха знакомились с военной жизнью, приобретали военные навыки. Они ночевали в войсковой части, осваивали разные виды оружия. Обучение для женщин проводили армянские офицеры.

А.Акопян бодро отрапортовала, что, мол, в последний день курса женщины сдали зачет огневой подготовки и получили положительную оценку - 4 из 5.

Семидневный курс боевой подготовки для женщин прошел в рамках кампании "Женщины во имя мира" Анны Акопян.

Анна Вачиковна, считающая себя чуть ли не матерю армянской нации, соизволила даже выступить с бравурной речью. По ее словам, в случае военного посягательства на Армению не только армянская армия, но и все армянское общество будет защищать позиции.

"В том числе и я, и многие женщины готовы взяться за оружие, но не ради войны, а для защиты нашей родины и наших детей", - сказала Анна Акопян.

Сборы армянских женщин-пуленосиц были проведены в Нагорном Карабахе. Армянки, якобы во имя мира одевшие военную форму, таща за собой оружие, побывали в окопах, своим видом взбодрили давно взгрустнувших и пребывающих в хандре "бодрых армянских солдат", а потом, встряхнув пыль, поехали на встречу с главой военной хунты карабахских армян Араиком Арутюняном.

Истинный дешевый номер пропаганды в духе маразматичной семейки Пашинян-Акопян.

Какой же "интеллектуалкой" надо быть, чтобы назвать кампанию пропаганды своего мужа "Женщины во имя мира". Выходит, что женшины-армянки, если уж они решили бороться за мир, должны поддерживать и пропагандировать Н.Пашиняна.

Но настоящие сумерки сознания у А.Акопян случились в Нагорном Карабахе, когда наспех собранная кучка карабахских армянок училась стрелять.

Курсы стрельбы в рамках "Женщины во имя мира" - вы сталкивались с таким параноидальным абсурдом? Кроме того, в кого будут стрелять "мирные" армянки в Карабахе? Догадаться нетрудно.

Выходит, что понятие "мир" у жены Н.Пашиняна ассоциируется именно со стрельбой в нас, в азербайджанцев.

Напомню, что в прошлом году парикмахер жены премьера Армении Софья Навасардян, которая была принята на работу в аппарат премьер-министра, получила данную должность исключительно с целью ухода за волосами Анны Акопян. Софья Навасардян в аппарате премьер-министра работала один год, в течение которого 13 раз отправлялась в командировку и получила более чем 10,5 млн. драм из госбюджета в качестве заработной платы, денежных вознаграждений и расхода для командировок. Присутствие парикмахера Анны Акопян во время ее иностранных командировок было обеспечено за счет нарушения закона.

Так что, не зря ереванцы в социальных сетях и в разговорах между собой называют Анну Акопян "взноц", т.е. деревенщиной. А в провинции Анне Акопян вообще дали обидное прозвище и обозвали ее "химар", т.е. дурой.

Интересно, Никол Пашинян ведает об отношении простых граждан к своей жене? Или, как всегда, приняв позу садового шланга, ведет себя, как ни в чем не бывало?

Уж об этом следует подумать армянам.

Крепко подумать...

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az