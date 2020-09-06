Стратегические интересы Азербайджана превыше всего

Свободно владеющий языком дипломатии, Президент Ильхам Алиев открыто, недвусмысленно и конкретно изложил позицию нашего государства и народа, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Греции.

Об этом Day.Az сказал председатель Центра исследований международных отношений, доктор философии по политическим наукам Руфиз Гонагов.

Как заявил наш собеседник, наша позиция была адресована в том числе ряду мировых держав и международным организациям.

"Всем известно, что в результате военной агрессии Армении часть территории Азербайджана продолжает оставаться под оккупацией. При этом деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ остается лишь на бумаге, соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН требования не выполняются, а страна-оккупант остается безнаказанной.

В это время, некоторые страны (в том числе Греция и Кипр) расширяют связи с Арменией, а кто-то и вовсе вооружают агрессора против Азербайджана. Это ни что иное, как нарушение принципов международного права. При этом, остальные государства по этому вопросу не высказываются, руководствуясь позицией "Моя хата с краю, я ничего не знаю"", - посетовал он.

С другой стороны, продолжил председатель, в последние годы против Турции ведется грязная кампания.

"Когда дело доходит до Турции, то здесь лицемерно "забываются" принципы справедливости и международного права. Позиция Турции по Средиземному морю полностью соответствует международному праву, и турецкое государство обладает правотой в этом вопросе. В таком случае, какова цель политики, проводимой против Турции? На мой взгляд все довольно ясно: двойные стандарты и недопущение превращения Турции в новый центр силы", - полагает наш собеседник.

Эксперт добавил, что однозначное заявление Президента Ильхама Алиева о поддержке Турции и турецкого народа связано с нашим братством, которое зиждется на коренных исторических и культурных узах.

"Эта позиция выступает в качестве поддержки международного права и справедливости, а также в качестве разъяснения тем странам и организациям, которые не понимают сути дела.

Поймут ли те, кто говорит о справедливости и одновременно топчет ее ногами? Время покажет, но скорее всего вряд ли. Но они должны знать и помнить, что азербайджанский и турецкий народы невозможно принудить к подчинению", - подытожил Руфиз Гонагов.

Абдул Керимханов