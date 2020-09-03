ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории
На заседании руководства Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ, проведенном второго сентября, члены Бюро структуры выразили обеспокоенность незаконным переселением ливанских армян на оккупированные Арменией азербайджанские территории и интенсивностью в последние месяцы провокаций, совершаемых страной-агрессором против Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении, опубликованном по итогам онлайн-заседания Бюро Ассамблеи на сайте ПА ОБСЕ, говорится, что на мероприятии президент организации Георгий Церетели коснулся вопросов, связанных с конфликтами, продолжающимися в регионе ОБСЕ, эскалацией, произошедшей за последние месяцы в нагорно-карабахском конфликте, незаконным пограничным процессом, продолжающимся на территории Грузии, и продолжением незаконной оккупации территорий Украины.
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