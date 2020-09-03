Нерушимое единство Азербайджана и Турции вновь нашло свое подтверждение

Принимая верительные грамоты новоназначенных послов Японии и Греции Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул важные вопросы и высказал важные соображения.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Центра исследования международных отношений, доктор философии по политическим наукам Руфиз Гонагов, передает Day.Az.

"Говоря с послом Греции предельно открыто, Президент Ильхам Алиев, как всегда, поставил во главу угла национальные интересы. Глава государства сказал, что Греция, Кипр и Армения, в трехстороннем формате, действуют против Азербайджана. Военное сотрудничество между Грецией и Арменией вызывает у Азербайджана обеспокоенность. Также Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан решительно поддерживает позицию Турции по Восточному Средиземноморью. Как Турция всегда решительно поддерживает Азербайджан, так и наша страна всегда будет с Турцией", - подчеркнул Руфиз Гонагов.

По его словам, это стало очередным подтверждением того, что глава государства решительно защищает национальные интересы страны на каждой встрече.

Гонагов добавил, что нерушимое единство между Азербайджаном и Турцией вновь нашло свое подтверждение.