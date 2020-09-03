Эльхан Алескеров: Астрахань продемонстрировала жест уважения Азербайджану

Открытие народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты", посвященного периоду освобождения Ростовской области от фашистских оккупантов, тем более в год, когда празднуется 75-летие Великой Победы, является примечательным событием. Это показатель того, что история Великой Отечественной войны неизменяема, и мы остаемся привержены исторической правде, которую некоторые круги пытаются изменить, сказал Директор Baku Network Эльхан Алескеров, комментируя это событие, передает Day.Az.

Открытие этого музейного комплекса отражает дух того периода, когда солдаты многонациональной советской армии вместе воевали против мирового фашизма.

Делясь впечатлениями от участия в этом торжественном событии, Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил героический вклад азербайджанских солдат и офицеров, которые в составе 416-й стрелковой дивизии освобождали Ростовскую область.

416-я дивизия была сформирована в 1942 году в Азербайджанской ССР в городе Уджары. Ее состав более чем на 90 процентов состоял из азербайджанцев - более 11 тысяч военнослужащих. В летопись Великой Отечественной войны 416-я дивизия попала за освобождение Таганрога (Ростовская область), получив почетное наименование "Таганрогская", а в народе ее называют азербайджанской.

Особо стоит отметить тот факт, что с декабря 1942 года командование 416-й дивизией осуществлял генерал-майор Дмитрий Сызранов, уроженец Астраханской области.

Высокая оценка подвига азербайджанских воинов - это значимый жест, подчеркивающий высокий уровень отношений между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью Российской Федерации. Баку и Астрахань связывают исторические узы дружбы и экономического партнерства. И тот факт, что в России, в частности, в Астраханской области подчеркивают особую роль азербайджанских солдат в освобождении Ростовской области, Самбекских высот, служит проявлением нашей дружбы, партнерства и добрососедских отношений.