Азербайджану нужны только равноправные и эффективные отношения с Грецией

Азербайджан проводит независимую политику, внося вклад в укрепление мира во всем мире. Наше государство имеет собственные взгляды на глобальные политические процессы и систему международных отношений. Данные факторы обеспечили рост престижа нашей страны и укрепление взаимных отношений с другими государствами.

Об этом Day.Az сказал руководитель "Центра исследований Карабаха", профессор Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

"Благодаря всестороннему развитию Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, укреплению экономического потенциала и проведению независимой внешней политики, сегодня Азербайджан развивает отношения с ведущими странами мира, основанные на взаимном доверии", - отметил он.

По мнению нашего собеседника, мнения, озвученные главой государства на встрече с новоназначенными послами Японии и Греции в Азербайджане, в очередной раз подтвердили то, что внешняя политика Азербайджана основана на национальных интересах, партнерстве, взаимном сотрудничестве, а также поддержании стабильности и безопасности в регионе.

"Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Грецией, страной с древней историей и культурой. Однако с тех пор, как к власти пришло предыдущее правительство Греции, отношения между нашими странами заметно похолодели. Откровенно беседуя с послом Греции, Президент Ильхам Алиев обратил внимание на проблемы, которые негативно влияют на наше сотрудничество, и еще раз продемонстрировал, что национальные интересы Азербайджана являются приоритетом", - подчеркнул Ахмедов.

Доктор политических наук выразил сожаление о том, что отношения Греции и Турции находятся на крайне низком уровне, добавив, что такое положение дел отражается и на двусторонних отношениях Азербайджана и Греции.

"Азербайджан никогда не отказывается и всегда приветствует сотрудничество на равноправной и сбалансированной основе. Надеюсь, что новое правительство Греции также будет заинтересовано в интенсивном развитии отношений между нашими странами и плодотворном сотрудничестве", - резюмировал Эльчин Ахмедов.

Абдул Керимханов