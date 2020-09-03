https://news.day.az/politics/1267778.html Вступление Армении в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан - депутат - ВИДЕО

Вступление Армении в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан - депутат - ВИДЕО

Политика, 3 сентября 2020 17:30 245
Вступление Армении в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан

Позиция, продемонстрированная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с военным сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром, опирается на национальные интересы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью телеканалу ARB 24 сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

По ее словам, речь идет о вступлении Греции в военный союз с Арменией.

"Всем известно, что Армения является страной-агрессором, которая нарушая международное право, почти 30 лет держит под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана. В любом случае, создание какого-либо союза с Арменией, оказание военной помощи этой стране, в конечном итоге направлено против Азербайджана.

Это подтверждают и недавние провокации, совершенные Арменией на государственной границе с Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев довел до сведения новоназначенного посла Греции именно этот факт. Разумеется, вступление Армении, которая оккупировала азербайджанские земли и совершает против нашего государства провокации, в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан.

Всем известна давняя туркофобская политика и деятельность Армении во всем мире и то, какие страны являются мишенью этой деятельности. В этом контексте, чувствительный подход Турции и Азербайджана к этому вопросу вполне понятен. Обе наши страны на протяжении многих лет страдают от армянского террора, поэтому любой шаг к вооружению и милитаризации Армении в первую очередь создает угрозу национальной безопасности этих стран.

Именно по этой причине следует своевременно проявлять решительность и немедленно реагировать на подобные коварные геополитические союзы", - сказала Севиль Микаилова.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В отношении завотделом БТА Хикмета Бабаева приняты административные меры 17:58, Общество 46
Детсады Баку готовятся к открытию 17:49, Общество 203
США подтвердили выход из ВОЗ 17:43, В мире 185
В Москве состоялась первая музыкальная премия "ЖАРА KIDS AWARDS" - ФОТО 17:41, Культура 215
В Баку состоялась встреча заместителей министров обороны Азербайджана и России - ФОТО 17:34, Политика 257
Вступление Армении в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан - депутат - ВИДЕО 17:30, Политика 252
В Азербайджане создается "Центр охраны труда" 17:13, Общество 389
Коронавирус представляет серьезную угрозу для образования беженцев - Агентство ООН 17:06, Политика 385
В Азербайджане шестеро детей пострадали от укусов змей 17:01, Общество 543
Экс премьер-министр Турции заразился коронавирусом 16:53, В мире 479
Представлено новое поколение процессоров Intel 16:42, Технологии 505
Facebook запускает новый инструмент 16:30, Технологии 552
Вкладчикам закрывшихся четырех банков выплачено около 500 млн манатов 16:27, Экономика 571
Нерушимое единство Азербайджана и Турции вновь нашло свое подтверждение - эксперт 16:24, Политика 606
Эльхан Алескеров: Астрахань продемонстрировала жест уважения Азербайджану 16:19, Политика 686
Новые возможности для предпринимателей от Международного Банка Азербайджана (R) 16:10, Экономика 619
Оглашено число наркозависимых лиц в Азербайджане 15:57, Общество 960
ВОЗ отложила всеобщую вакцинацию от коронавируса из-за США 15:50, В мире 912
Микаил Джаббаров в формате видеоконференции встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу 15:43, Экономика 752
Состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО - ФОТО 15:35, Политика 802
Комитет рассмотрел вопрос о похищении 17-летней девушки в Барде 15:28, Общество 931
Работа, проведенная в Азербайджане, позволяет контролировать ситуацию по COVİD-19 - эксперт 15:29, Политика 782
В столице Черногории открылась улица "Баку" - ФОТО 15:22, Общество 968
Азербайджанский герой из Краснодара награжден за спасение таксиста из горящего автомобиля - ФОТО - ВИДЕО 15:20, Общество 1 037
Завтра в Баку сохранится стабильная погода 15:14, Общество 6
В Азербайджане будут собирать автомобили «General Motors» 15:08, Экономика 1 529
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории 15:01, Политика 888
Шуфутинский представил новый клип на песню «3 сентября» - ВИДЕО 14:48, Шоу-бизнес 1 229
Ураган рекордной силы накрыл российский город - ВИДЕО 14:46, В мире 1 326
Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə dəstəyi bu ölkənin KİV-lərinin manşet xəbərinə çevrilib - FOTO 14:39, Siyasət 997
За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 129 человек 14:29, В мире 1 001
Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на воздушных шарах 14:21, Это интересно 1 078
ГЭЦ обратился к суббакалаврам, желающим учиться на архитектора 14:09, Общество 1 210
Танкер с азербайджанской нефтью прибыл в порт Одессы 14:05, Экономика 1 205
Начался прием апелляционных заявлений в связи со вступительными экзаменами по I и IV группам 13:57, Общество 1 265
Увеличился объем ж/д грузоперевозок из Ирана в Россию через Азербайджан 13:46, Экономика 1 243
В Баку из магазина украли более 4 тыс. манатов 13:42, Общество 1 629
Пять спортсменов вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира 13:37, Спорт 1 328
Лукашенко назначил нового главу КГБ и госсекретаря Совбеза Белоруссии 13:28, В мире 1 374
Два сапога пара: смешная тетка и кашкалдак Пашинян – НАШ КОММЕНТАРИЙ 13:14, Политика 2 314
Завершился конкурс "Кубок моря" - ФОТО 13:06, Политика 1 500
Apple до конца года выпустит самый дешевый MacBook в линейке 13:01, Технологии 1 406
Азербайджанские танкисты вышли в финал конкурса "Танковый биатлон" - ФОТО 12:58, Политика 1 671
Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы 12:48, Шоу-бизнес 1 661
Динамика ВВП по секторам в Азербайджане на 2021 год – ТАБЛИЦА 12:41, Экономика 1 530
Обнародован объем средств, которые будут выделены судебным и правоохранительным органам 12:37, Экономика 1 529
В Азербайджане на соцзащиту и соцобеспечение выделят около 4 млрд манатов 12:31, Экономика 1 528
Участников первого этапа испытаний российской вакцины от COVID-19 выписали 12:29, Медицина 1 585
В Азербайджане выделят около 4 млрд манатов на оборону и национальную безопасность 12:27, Политика 1 607
В Баку ожидается поставка еще одной партии «лондонских» такси 12:26, Общество 1 749
Kapital Bank получил награду от Raiffeisen Bank International (R) 12:25, Экономика 1 526
Обнародованы прогнозируемые доходы и расходы Госнефтефонда на следующий год 12:22, Экономика 1 554
На здравоохранение в Азербайджане будет выделено более 2 млрд манатов 12:17, Экономика 1 561
Президент Генассамблеи ООН: Спецсессия будет способствовать принятию скоординированных ответных мер по борьбе пандемией COVID-19 12:09, Политика 1 564
Оглашен приговор Тофигу Ягублу 12:01, Общество 1 893
Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами 11:59, Туризм 2 424
В России выявлено 4 995 новых случев COVID-19 11:56, В мире 1 622
Баку встречает «карантинную осень» - ФОТО 11:49, Общество 2 063
Ефремов признал вину в смертельном ДТП 11:42, Шоу-бизнес 2 058
Дефицит госбюджета Азербайджана в следующем году прогнозируется на сумму более 1,5 млрд манатов 11:31, Экономика 1 748
Стало известно, когда будет завершено внедрение обязательного медицинского страхования 11:30, Общество 2 124
В Азербайджане выделят 600 млн манатов на борьбу с COVID-19 11:28, Общество 2 007
Уголовное дело по факту отравления и смерти студентки в общежитии БГУ направлено в суд 11:27, Общество 1 871
Обнародована сумма расходов на образование в 2021-м году 11:25, Общество 1 715
Депутат Севиль Микаилова провела онлайн-прием избирателей - ФОТО 11:24, Политика 1 757
Более 2 тыс. учителей в Азербайджане сдают тестовый экзамен по математике и технологии 11:21, Общество 1 727
Ураган "Нана" обрушился на побережье США 11:20, В мире 1 837
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций 11:15, Политика 1 733
В Италии стартовал 77-й Венецианский кинофестиваль - ВИДЕО 11:11, Шоу-бизнес 1 831
«Бомба замедленного действия», или как сеть биолабораторий в Армении угрожает региональной безопасности 11:06, Политика 1 883
Азербайджанский фильм получил две награды на кинофестивале в Москве - ФОТО 10:52, Культура 2 193
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в пользование заново отстроенного учебного корпуса UNEC - ФОТО - ВИДЕО 10:53, Политика 7 734
Шокирующие последствия урагана "Лаура" в США - ФОТОРЕПОРТАЖ 10:47, В мире 1 943
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств в Баку - ФОТО - ВИДЕО 10:36, Политика 7 422
МИД Азербайджана: В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы 10:33, Политика 1 658
США впервые разрешили строительство коммерческого ядерного реактора 10:27, В мире 1 950
SpaceX сегодня совершит запуск новой группы интернет-спутников Starlink 10:22, Технологии 2 044
В Японии свыше 100 тыс. домов остались без электроэнергии из-за тайфуна 10:16, В мире 1 998
Из Казахстана доставили еще 24 граждан Азербайджана 10:11, Общество 2 048
Определена группа наиболее активно распространяющих коронавирус школьников 10:08, Медицина 2 766
Издание News Blaze: Россия готовит Армению к новой войне против Азербайджана 10:01, Политика 3 236
Рекордное число мигрантов прибыло в Великобританию 09:53, В мире 2 221
Более 26 млн человек в мире заразились коронавирусом 09:44, В мире 2 121
Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан - Мевлют Чавушоглу 09:37, Политика 2 244
В Азербайджане 14 человек были отстранены от экзаменов - за нарушение правил 09:33, Общество 2 369
Объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей 09:29, Общество 2 348
Дуэйн Джонсон и его семья переболели COVID-19 09:24, Шоу-бизнес 2 290
Иностранные структуры сократили финансирование азербайджанских НБКО 09:19, Экономика 2 395
Литва увеличила импорт продукции из Азербайджана 09:14, Экономика 2 368
Китай требует отмены ограничений на работу дипломатов в США 09:09, В мире 2 365
Полицейский застрелил афроамериканца в Вашингтоне 09:04, В мире 2 445
Назван самый популярный смартфон в мире 08:55, Технологии 2 699
ВОЗ рекомендовала применение кортикостероидов при лечении тяжелых форм COVID-19 08:41, В мире 2 536
Армении не нужен мир в регионе - о безумных фантазиях Мнацаканяна 08:27, Политика 3 362
В Турции произошло землетрясение 08:14, В мире 2 711
Азербайджанское государство выбрало приоритетом здоровье населения и не прогадало 08:00, Политика 2 661
США введут ограничения для китайских дипломатов 07:46, В мире 2 637
Раскрыт главный фактор смерти от рака простаты 07:33, Медицина 3 125
Супруги из Швеции держали своих детей под замком - из страха перед COVID-19 07:19, В мире 2 967
Ford решил сократить 1,4 тыс. штатных сотрудников в США 07:07, В мире 2 809
Названа опасность постоянно включенного Bluetooth 01:04, Технологии 4 654
Учёные узнали, легко ли заразиться коронавирусом в автобусе 00:47, Медицина 5 052
Верховенство закона и соблюдение карантина стали залогом успеха Азербайджана против COVID-19 00:16, Общество 4 458
На фоне таких "друзей", как Армения, любые враги РФ просто школьники - РОССИЙСКАЯ ПРЕССА 00:01, Политика 5 984
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 947 человек 2 сентября 23:39, В мире 4 568
Умер бывший солист "Ласкового мая" 2 сентября 23:25, В мире 5 865
Азербайджан увеличил экспорт продукции в Румынию 2 сентября 23:08, Экономика 4 805
Факт безнаказанности Армении подвергся критике на заседании Бюро ПА ОБСЕ 2 сентября 22:43, Политика 5 065
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отдал дань памяти героизму солдат 130-й и 416-й азербайджанской стрелковых дивизий - ФОТО 2 сентября 22:31, Политика 5 026
Кабмин Азербайджана отменил несколько постановлений по агросфере 2 сентября 22:27, Экономика 4 993
Турция проходит второй пик первой волны коронавируса - глава Минздрава 2 сентября 22:10, В мире 4 984
Во Франции за сутки выявили более семи тысяч заразившихся коронавирусом 2 сентября 21:52, В мире 4 964
В Милли Меджлисе не создана рабочая группа по "детскому пособию" 2 сентября 21:36, Политика 5 246
Томас Гольц: Незаконное заселение оккупированных территорий - это военное преступление 2 сентября 21:21, Политика 5 472
Сильвио Берлускони заразился коронавирусом 2 сентября 21:13, В мире 5 356
Президент Ильхам Алиев: Мы без всяких колебаний поддерживаем и всегда будем поддерживать Турцию 2 сентября 21:08, Политика 5 419
Президент Ильхам Алиев: Формат трехстороннего военного сотрудничеств между Арменией, Грецией и Кипром вызывает у нас обеспокоенность 2 сентября 20:40, Политика 5 262
Президент Ильхам Алиев: Один из вопросов, негативно отразившихся на азербайджано-греческом сотрудничестве, связан с компанией DESFA 2 сентября 20:35, Политика 5 247
Магеррам Алиев: «Подобные заявления не являются официальной позицией России и никогда не смогут нанести вред азербайджано-российским отношениям» - ИНТЕРВЬЮ 2 сентября 20:24, Политика 5 978
Срок ареста экс-начальника Госслужбы при минкультуре Азербайджана продлен на 3 месяца 2 сентября 20:11, Политика 5 322
Ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу 2 сентября 19:56, Медицина 5 730
Человек с реактивным ранцем перепугал пилотов в небе над аэропортом Лос-Анджелеса 2 сентября 19:48, В мире 5 481
ЕС будет сотрудничать с США по созданию вакцины от коронавируса 2 сентября 19:37, В мире 5 373
Микаил Джаббаров в формате видеоконференции встретился с молодежью 2 сентября 19:35, Политика 5 483
Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса 2 сентября 19:26, В мире 5 674
Музеи Азербайджана готовы принимать посетителей - ФОТО 2 сентября 19:04, Культура 5 547
Продлен срок ареста бывшего замминистра культуры 2 сентября 18:41, Общество 6 226
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время между Азербайджаном и Грецией фактически нет активных контактов 2 сентября 18:25, Политика 5 664
Неймар заразился коронавирусом 2 сентября 18:17, Спорт 5 838
Продлен срок ареста Вильяма Гаджиева 2 сентября 18:01, Общество 6 076
В Азербайджане выпущена почтовая марка к 75-летию Победы над фашизмом - ФОТО 2 сентября 17:58, Общество 5 775
В порядок работы Кабмина внесены изменения 2 сентября 17:52, Политика 6 069
Александр Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году 2 сентября 17:42, Экономика 5 772
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun gənclərlə görüşü keçirilib 2 сентября 17:41, Azərbaycanca 5 866
Президент Ильхам Алиев: Два важных проекта, реализованных нами при поддержке финансовых институтов Японии, являются большим вкладом в нашу энергетическую безопасность 2 сентября 17:28, Политика 5 762
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Японией и Азербайджаном успешно развиваются 2 сентября 17:24, Политика 5 853
Азербайджан демонстрирует успехи в борьбе с пандемией коронавируса - депутат 2 сентября 17:22, Общество 5 976
В пригороде Баку начато строительство новой сети водоснабжения - ФОТО 2 сентября 17:15, Общество 6 547
В Азербайджане за сутки выявлено 154 случая инфицирования коронавирусом - вылечились 139 - ФОТО 2 сентября 17:10, Общество 7 591
Поездка Пашиняна в Ханкенди - часть коварного плана Армении - депутат 2 сентября 17:02, Политика 6 230
В министерстве культуры Азербайджана новое кадровое назначение 2 сентября 16:52, Культура 6 635
Назван состав жюри четвёртого сезона "Ты супер!" на НТВ - Азербайджан в числе участников проекта 2 сентября 16:45, Шоу-бизнес 6 333
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты на новоназначенного посла Греции в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 2 сентября 16:32, Политика 11 180
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты на новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 2 сентября 16:29, Политика 10 927
АМИ Trend отметило 25-летний юбилей - ВИДЕО 2 сентября 16:23, Общество 6 131
В четырех районах Азербайджана будет пробурено 17 субартезианских скважин - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 2 сентября 16:20, Политика 6 047
Министр обороны Азербайджана отправится с визитом в Москву 2 сентября 16:06, Политика 6 465
Доверие к Президенту – главная гарантия спокойствия и мира, экономического, политического и духовного обновления, законности и политики построения нового правления - ФОТО 2 сентября 15:59, Политика 11 038
Самолет президента Франции столкнулся с ангаром в аэропорту Бейрута 2 сентября 15:57, В мире 6 407
Фильм азербайджанского режиссера начал борьбу за "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале 2 сентября 15:55, Культура 6 312
Еще новости