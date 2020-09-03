Азербайджанские военнослужащие заняли первое место на фестивале "Дружба без границ" в Москве

В песенно-танцевальных конкурсах Фестиваля национальных культур "Дружба без границ", проходящего в Москве в рамках Армейских международных игр - 2020, Азербайджан представил Ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны, на фестивале военнослужащие исполнили песни, марши и танцы своей страны и других народов мира.

Национальные военные марши в исполнении наших военнослужащих и танцы в национальных костюмах под музыку в сопровождении азербайджанских народных музыкальных инструментов завоевали симпатии жюри и зрителей.

Успешно выступивший на фестивале Ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова занял первое место в вокальной номинации "Золотой голос" и второе место в номинации "Танцевальные ритмы".