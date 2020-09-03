Заместитель министра иностранных дел Азербайджана освобожден от занимаемой должности

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Надир Гусейнов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на МИД.

Н.Гусейнов назначен послом по особым поручениям приказом министра иностранных дел.

Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Фариз Рзаев назначен заместителем министра иностранных дел.