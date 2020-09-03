https://news.day.az/politics/1267823.html Заместитель министра иностранных дел Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Надир Гусейнов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на МИД.
Н.Гусейнов назначен послом по особым поручениям приказом министра иностранных дел.
Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Фариз Рзаев назначен заместителем министра иностранных дел.
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