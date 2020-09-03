Из фракции Зеленского изгнали муралиста-армянина

Накануне Украинская партия власти "Слуга народа" исключила из своих рядов бывшего советника президента Владимира Зеленского Гео Лероса (настоящая фамилия Георг Курехян).

Прямо с трибуны Рады экс-муралист и армянин Лерос обвинил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и в работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, выступление Лероса было 1 сентября, а уже вчера его с треском выгнали из фракции и возбудили вдогонку уголовное дело по уклонению от оплаты налогов. С налогами у Лероса действительно не очень, поскольку он всю свою сознательную жизнь жил на гранты USAID.

Похоже, армянская диаспора, как и сама Республика Армения полностью выживает за счет грантов американских спецслужб.

Известность Гео Лерос получил после того, как изуродовал Киев гигантскими муралами (изображение на стенах домов) в рамках проекта USAID "восстановление национальной идентичности". Гигантские бабы в вышиванках на многоэтажках (высота в 15 этажей), какой-то бородатый мужик синего цвета, вероятно, Грушевский, голова лысого козака с тремя "оселецями"...

Как, пишут украинские СМИ, будучи приверженцем нетрадиционной сексуальной ориентации, армянский муралист решил взяться за усиление "идентичности украинской нации". Страшно представить, цель таких горе-чиновников, маскирующих истинные намерения под моральные ценности.

Как пишет политолог Александр Зубченко, срубив денег, Лерос благодаря связям серди "соросят" и нетрадиционной ориентации оказался в списке "слуг" и попал в Раду.

Тут он развернулся по полной. За некую сумму стал "сливным бачком" директора НАБУ Артема Сытника. Опубликовал видеозаписи, которые компрометируют главу офису Зеленского Ермака. Якобы он продавал за деньги должности во власти и лоббировал интересы турецкой фирмы, специализирующейся на контейнерных перевозках. "Соросня" сделала Лероса "символом борьбы с коррупцией". Но тут Сытника фактически уволили по решению Конституционного суда, у Лероса сгорела машина и сдали нервы. Он начал бросаться на Зеленского и в надежде на поддержке своих друзей-"соросят". Однако те поджали хвост и сделали вид, что чрезвычайно озабочены бюджетным процессом.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на исключение нардепа Гео Лероса из фракции "Слуга народа" и назвал его "взяточником и предателем" страны.

"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно с какой они партии. Я достаточно ответил", - сказал президент Украины.