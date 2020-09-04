https://news.day.az/politics/1267888.html Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила в ЕС письмо, разоблачающее коварную политику Армении
Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила в ЕС письмо, разоблачающее коварную политику Армении
Захватническая Армения усиливает использование водных ресурсов на оккупированных азербайджанских территориях как средство экологического террора против азербайджанского населения, проживающего в районах, прилегающих к линии фронта.
В связи с этим Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана направила письмо руководству Совета Европы, разоблачающее коварную политику Армении, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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