Посольство Азербайджана в России отреагировало на провокационную статью в «Независимой газете»

Посольство Азербайджана в России распространило информацию в связи с антиазербайджанской статьей, опубликованной в издании "Независимая газета".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пресс-служба посольства распространила информацию в связи со статьей обозревателя Владимира Мухина под заголовком "Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении".

Сообщается, что сам заголовок статьи, не говоря уже о ее содержании, вызвал недоумение азербайджанской стороны и приобрел негативный резонанс в азербайджанском обществе:

"Даже при беглом ознакомлении с материалом видна его неполиткорректность и предвзятость. По нашему мнению, при подготовке вышеуказанной статьи применен безнравственный прием, с помощью которого один подтвержденный факт подается в увязке с лживой и недостоверной информацией, преследуя единственную цель - ввести в заблуждение читателя.

Как мы считаем, представленный материал базируется на предположениях и домыслах, в нем отсутствует какая-либо фактологическая основа, а также в нем можно проследить попытку представить факт проведения недавних совместных азербайджано-турецких военных учений в качестве почвы для размещения иностранной военной базы на территории страны.

В этой связи Министерство обороны Азербайджанской Республики выступило с официальным заявлением, в котором категорически отвергло информацию о переброске в Азербайджан сирийских боевиков и указало на отсутствие на территории страны какой-либо иностранной военной базы или другого незаконного вооруженного формирования, в том числе и турецкой военной базы в Нахчыване. В вышеуказанном сообщении говорится, что, как показали апрельские бои 2016 года, военная операция в Нахчыване 2018 года и недавние июльские боестолкновения на Товузском направлении, профессионализм и боевой опыт личного состава азербайджанской армии, имеющиеся на вооружении военная техника и средства вооружения достаточны, чтобы в короткие сроки выполнить боевую задачу по освобождению оккупированных Арменией земель и восстановлению территориальной целостности нашей страны. Соответствующее заявление последовало и от пресс-секретаря МИД Азербайджана, где говорится, что данная статья носит клеветнический и дезинформационный характер, является проявлением грязной кампании, направленной против Азербайджана.

Особо необходимо отметить, что нынешний высокий уровень азербайджано-российских отношений и существующий потенциал двустороннего сотрудничества позволяет решать любые сложные вопросы международной и региональной повестки дня".