Анкара всегда ощущает поддержку Азербайджана

Турция всегда ощущает поддержку Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в пятницу в администрации Президента Турции.

Было отмечено, что Азербайджан неоднократно доказывал свое братское отношение к Турции.

"Братские отношения между Азербайджаном и Турцией являются примером для всех тюркоязычных стран. Азербайджан всегда выступает за справедливость и поддерживает ее", - сказали в администрации Президента Турции.

Как отметили в администрации, Турция так же дорожит отношениями с Азербайджаном, и они очень важны для двух братских государств.

"Стратегические отношения Турции и Азербайджана не направлены против кого-либо, а нацелены на мир и стабильность в регионе", - сказали в администрации Президента Турции.

В администрации добавили, что Турция, как и ранее, будет поддерживать Азербайджан во всех сферах, и без колебаний защищать его интересы, так как интересы Баку - это интересы Турции.