В Баку начинается суд над блогером, обвиняемым в антигоссударственных призывах

Завершилось следствие по уголовному делу в отношении блогера Эльвина Исаева, обвиняемого в публичных призывах, направленных против государства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Материалы в отношении Исаева направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В судебном процессе будет председательствовать судья Афган Гаджиев. В ближайшее время будет назначена дата судебного процесса.

Напомним, что Исаеву инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 281.2 ( Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно) УК Азербайджана. Он был задержан в Украине и экстрадирован в Азербайджан 12 декабря 2019 года.