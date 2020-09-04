https://news.day.az/politics/1267947.html Анар Алакбаров встретился с религиозными деятелями в Гяндже - ФОТО
Анар Алакбаров встретился с религиозными деятелями в Гяндже - ФОТО
В религиозном комплексе "Имамзаде" в Гяндже состоялась встреча с группой религиозных деятелей.
Во встрече приняли участие помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, религиозные деятели, имамы из различных мечетей республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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