Анар Алакбаров встретился с религиозными деятелями в Гяндже

В религиозном комплексе "Имамзаде" в Гяндже состоялась встреча с группой религиозных деятелей.

Во встрече приняли участие помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, религиозные деятели, имамы из различных мечетей республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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