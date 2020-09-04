В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества руководителя партии
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества руководителя партии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Партии борцов Азербайджана Агадур Муслимов обвиняется в мошенничестве в размере 100 тысяч манатов.
Председатель партии был обвинен в мошенничестве по отношению к гражданину Ирана Хоразме Алиреза Гхорбана и гражданина Азербайджана Бабаева Исахана.
Муслимову предъявлено обвинение по статье 178.3.2 ( мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса.
Расследование уголовного дела в отношении председателя завершено, и дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело передано судье Ахмеду Гулиеву.
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