Жена Пашиняна готовит армянских женщин к нападению на мирных азербайджанцев

На итальянском новостном портале Eurasianews опубликована статья под заголовком "Акопян готовит армянских женщин к нападению на мирных азербайджанцев", в которой говорится о провокации, осуществляемой на оккупированных территориях Азербайджана, на сей раз супругой премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анной Акопян.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в статье подчеркивается, что хотя по окончании последних июльских столкновений на государственной границе Азербайджана и Армении между вооруженными силами двух стран эскалации насилия не наблюдается, в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом остается достаточно аспектов, вызывающих беспокойство, говорится в публикации.

"Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, которая совместно с мужем в последние месяцы стала знаменитостью в прессе, благодаря своим экономическим и финансовым махинациям, в 2018 году провозгласила себя сторонником мира в регионе, а также призывала азербайджанских женщин примкнуть к кампании "Женщины за мир".

Однако, спустя всего лишь полтора года распространилась информация о том, что Анна Акопян вместе с ее "миролюбивыми женщинами" принимают участие в военных учениях в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, который свыше 30 лет находится под военной оккупацией Армении. Забыв о призывах к миру и игнорируя наличие азербайджанских населенных пунктов недалеко от мест учений, она предлагает женщинам защищать Нагорный Карабах, в том числе с оружием в руках. Фотографии с мест проведения учений подтверждают как характер революционной диктатуры Пашиняна, так и суть политики военной агрессии Армении.

Если и женщины в Армении готовятся к войне, как можно верить в стремление страны к миру?

Столкновения в июле, а также действия армянских женщин являются подтверждением слов министра обороны Армении, высказанных им до июльских событий и роста напряженности в Товузском районе по причине нападения Армении на Азербайджан: "Армения готова к новой войне за новые территории", говорится в публикации Eurasianews

Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.