МИД Азербайджана осудил обстрелы хуситами гражданских лиц и объектов в Саудовской Аравии.

Об этом говорится в информации, опубликованной на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан осуждает продолжительные попытки боевиков-хуситов обстреливать гражданских лиц и объекты в Саудовской Аравии", - говорится в публикации.

МИД отметил, что Азербайджан поддерживает все меры, предпринимаемые Саудовской Аравией для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны.

Отметим, что несколько дней назад боевики-хуситы, используя дрон со взрывчаткой, попытались нанести удар по международному аэропорту "Абха" в Саудовской Аравии.