МИД Азербайджана осудил обстрелы хуситами гражданских лиц и объектов в Саудовской Аравии
МИД Азербайджана осудил обстрелы хуситами гражданских лиц и объектов в Саудовской Аравии.
Об этом говорится в информации, опубликованной на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Азербайджан осуждает продолжительные попытки боевиков-хуситов обстреливать гражданских лиц и объекты в Саудовской Аравии", - говорится в публикации.
МИД отметил, что Азербайджан поддерживает все меры, предпринимаемые Саудовской Аравией для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны.
Отметим, что несколько дней назад боевики-хуситы, используя дрон со взрывчаткой, попытались нанести удар по международному аэропорту "Абха" в Саудовской Аравии.
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