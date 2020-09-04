https://news.day.az/politics/1268145.html Военные корабли России покинули Бакинский порт - ФОТО - ВИДЕО
Военные корабли России покинули Бакинский порт - ФОТО - ВИДЕО
Малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Астрахань", а также спасательное буксирное судно "СБ-738" Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России, находившиеся в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море для участия в конкурсе "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр-2020, 4 сентября покинули Бакинский порт.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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