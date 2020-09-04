Военные корабли России покинули Бакинский порт

Малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Астрахань", а также спасательное буксирное судно "СБ-738" Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России, находившиеся в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море для участия в конкурсе "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр-2020, 4 сентября покинули Бакинский порт.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.