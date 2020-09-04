Самую большую поддержку Турции оказал Президент Ильхам Алиев

Самую большую поддержку Турции оказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend турецкий эксперт по внешней политике, генсек политического движения Beyaz Hareket, политолог и писатель-исследователь Эрдем Эрен.

По его словам, тот факт, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая верительные грамоты новоназначенного посла Греции обозначил решительную позицию, является самой большой поддержкой Турции.

"Официальные лица двух братских стран хорошо знают, что реальные политические и энергетические возможности, которые Анкара получит за счет новых углеводородных месторождений, открытых ею в Восточном Средиземноморье и в Черном море, послужат интересам не только Турции, но и Азербайджана. Потому что сильная Турция означает и сильный Азербайджан", - сказал Эрен.

Он отметил, что поддержка Азербайджана в духе идеи "одна нация, два государства", оказанная исследованиям Турции в Восточном Средиземноморье, несомненно придаст ей силы.

"Как нет сомнений в том, что Турция навсегда рядом с Азербайджаном, так же несомненно что и Азербайджан навсегда рядом с Турцией", - добавил Эрдем Эрен.

Отметим, что заявления в поддержку Турции, которые озвучил Президент Ильхам Алиев второго сентября принимая верительные грамоты нового посла Греции в Азербайджане, были широко растиражированы СМИ братской страны.

Агентства Anadolu и İHA, телеканалы TRT HABER, CNN TÜRK, A HABER, TGRT HABER, газеты Milliyet, Hürriyet, Sözcu, Takvim, Star и другие представили читателям публикации на эту тему с мажорными заголовками, включая, "Поддержка Турции от Президента Азербайджана Алиева", "Поддержка Азербайджана Турции по поводу Восточного Средиземноморья: поддерживаем без колебаний!", "Президент Алиев сказалв лицо греческому послу: без всяких колебаний поддерживаем Турцию в Средиземном море", "Признательность министра Чавушоглу Президенту Азербайджана Алиеву в связи с Восточным Средиземноморьем", "Послание Президента Азербайджана Ильхама Алиева касательно Восточного Средиземноморья: без всяких колебаний поддерживаем Турцию".