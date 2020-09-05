Команды Азербайджана и России стали победителями конкурса «Кубок моря»

Экипаж малого артиллерийского корабля "Махачкала" боролся с командой Азербайджана за победу на конкурсе АрМИ-2020 "Кубок моря". В итоге первое место досталось обеим командам, так как они набрали по одинаковому количеству баллов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Звезду, награды участникам вручил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. Церемония закрытия конкурса состоялась на военно-морской базе Пута в Баку.

Артиллерийский корабль "Махачкала" в первом же эпизоде соревнований побил свой же прошлогодний рекорд и выбился в лидеры. Но со своим соперником - командой Азербайджана - он шел с отрывом на дистанции всего в несколько десятков секунд. Скорость выполнения задачи на море зачастую зависит от выдержки. Большую часть времени морякам приходится просто ждать и вглядываться в даль, чтобы проложить правильно курс и не упустить.

Чему моряки по своей специфике научились: например, как спасти корабль или быстро встать на якорь, они показывают, когда стрельбу окончили. В третьем эпизоде команда из Азербайджана залатала пробоину в корабле немного быстрее команды России. После этого количество баллов уравнялось: у каждой команды их стало по 116. В прошлом году уже было точно так же, но потом Азербайджан вырвался в лидеры.

В новом эпизоде судьи внимательно следят за временем, которое отдается команде на то, чтобы правильно поставить на якорь корабль. А в этом эпизоде судьи и за временем следят, и за точностью выполнения постановки корабля. В последнем наши слегка уступают сопернику. Когда швартовые пойманы, их фиксируют на бочке. Обе команды - и России, и Азербайджана - показали прекрасные результаты и разделили первое место.

"Хочу сказать слова благодарности в адрес министерства обороны Азербайджана. На высоком уровне, качественно, и с блестящими результатами, они, конечно, отражают состояние боевой готовности наших вооруженных сил. И показали ее в мирной, состязательной борьбе на мирных водах Каспия", - отметил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов на закрытие приехал лично. Он наградил наших моряков и отметил, что проигравших в этот раз нет - событие знаковое. Все-таки в АрМИ главное - это дружба.