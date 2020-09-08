Начало военных действий приведет к позорному поражению Еревана

Заявление Араика Арутюняна, "главы" марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, о том, что не нужно обсуждать тему переговоров, а нужно готовиться к войне, в очередной раз является свидетельством агрессивной сущности армянских националистов.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

При чем, добавил парламентарий, Арутюнян заявил о неприемлемости ни одного из известных пакетов и договоров между Арменией и Азербайджаном сразу после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о существовании подписанных Азербайджаном и Арменией документов по урегулированию конфликта.

По его словам, в последнее время страна-оккупант усилила военную риторику.

"Усиление военной риторики в позиции высшего военно-политического руководства Армении является признаком ухудшения внутренней ситуации в Армении. Все оппозиционные политические силы в Армении уже начали объединяться против Пашиняна. Это очень тревожит его, и поэтому Пашинян хочет отвлечь от себя внимание. Для этого Пашинян отказывается вести переговоры с Азербайджаном, усиливает военную риторику и устраивает провокации на фронте. Вместо того, чтобы решать внутренний кризис в Армении, он хочет остаться у власти, отвлекая внимание общественности от внутренних экономических и социальных проблем", - заявил он.

Депутат отметил, что правительству Армении следует понимать, что любые военные действия приведут к позорному поражению Еревана.

"Надеясь на поддержку третьих стран, армянская сторона позволяет себе делать воинственные заявления. Но если Армения считает, что за нее вступятся ее хозяева, то пусть не забывает, что братская Турция, занимающая второе место в НАТО по величине вооруженных сил, всегда находится рядом с Азербайджаном. Поэтому правительство Армении должно осознавать, что возможная война приведет к их позорному поражению", - полагает Насиров.

По мнению нашего собеседника, Минская группа ОБСЕ несет ответственность за подобные заявления Еревана, обостряющие ситуацию в регионе.

"Нет никаких сомнений в том, что безответственные и нелепые заявления противника блокируют возможность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Наряду с правительством Армении, МГ ОБСЕ также несет ответственность за такие заявления агрессора, поскольку беспринципная позиция Минской группы создает условия для эскалации конфликта в регионе.

Из-за неспособности МГ ОБСЕ занять твердую позицию в отношении армянских провокаций, Армения чувствует, что любые ее действия останутся безнаказанными. Сопредседатели Минской группы должны сделать в адрес Армении жесткие и целенаправленные заявления и предпринять серьезные шаги для мирного урегулирования конфликта. В противном случае война станет неизбежной, и в таком случае вся ответственность ляжет на Армению", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов