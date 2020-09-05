У Азербайджана, по всем параметрам являющегося безусловным лидером Южного Кавказа, своя модель развития с опорой на сильный потенциал.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Пярвин Керимзаде. По ее словам, в соответствии с вызовами современности, стратегические успехи Азербайджана неизменно растут как на внутренней, так и на международной арене.

Депутат подчеркнула, что в основе всего этого стоит продуманная, обоснованная и твердая политика Президента Ильхама Алиева. Признание Азербайджана в мире страной, которая проводит независимую политику, имеет собственное видение глобальных политических процессов и системы международных отношений, именно в результате этой успешной политики обеспечивает рост авторитета страны, укрепление двусторонних и многосторонних связей.

"Последние события, наряду с тем, что являются продолжением нового этапа внешней политики Азербайджана, принесли нашей стране большие успехи. Направленная на защиту национальных интересов решительная позиция главы государства, демонстрируемая с самых высоких трибун, в ходе дебатов на различных международных мероприятиях, двусторонних и многосторонних встречах, международных конференциях, вселяет гордость в каждого из нас.

Комментарии Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в ходе приема чрезвычайных и полномочных послов Японии и Греции в Азербайджане, вновь показали, что в основе внешней политики Азербайджана стоят национальные интересы, партнерство, взаимосотрудничество, сохранение стабильности и безопасности в регионе.

"Одним из факторов, осложняющих отношения Азербайджана с Грецией, является конфликтная политика этой страны в отношении нашего стратегического союзника братской Турции. Тот факт, что в ходе беседы с новоназначенным полномочным и чрезвычайным послом Греции глава государства предельно откровенно довел до сведения собеседника факторы, негативно влияющие на сотрудничество между двумя странами, является проявлением принципиальной позиции Президента Ильхама Алиева во внешней политике, служащей нашим национальным интересам.

"Тот факт, что Президент Ильхам Алиев однозначно и жестко обозначив свою позицию словами "Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с разведкой в Восточном Средиземноморье. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию", затронул напряженность между братской Турцией и Грецией, говорит о том, что Азербайджан всегда и во всех вопросах будем рядом с братской Турцией.

Международное сообщество неоднократно становилось очевидцем того, что в отношении как региональных, так и глобальных протекающих процессов Азербайджан и Турция демонстрируют аналогичную позицию, выступают в направлении общих интересов. В условиях текущего миропорядка защита взаимных интересов, в частности в таких деликатных вопросах, как территориальная целостность, еще более укрепила отношения между двумя странами. Именно поэтому принимая верительные грамоты Николаоса Пиперигкоса Президент Ильхам Алиев твердо сказал: "Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию". Таким образом второго сентября международное сообщество вновь стало свидетелем яркого примера дипломатической компетентности и решимости Президента Ильхама Алиева", - отметила Керимзаде.

Она сказала, что заявления Президента Ильхама Алиева в связи с поддержкой Турции, были встречены в братской стране с глубоким удовлетворением. Словами главы государства были озаглавлены сотни тысяч публикаций в социальных сетях и печатных изданиях. Ведущие турецкие телекомпании и интернет-порталы показали материалы на эту тему.

"Президент Ильхам Алиев также довел до сведения греческого дипломата обеспокоенность Азербайджана военным сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром. Глава государства, ссылаясь на факты, рассказал о политике агрессии и этнической чистки, проводимой Арменией, совершенных этой страной актах геноцида, нарушениях норм международного права, невыполнении резолюций Совета безопасности ООН и других организаций, подчеркнув, что военное сотрудничество страны-оккупанта Армении с какой-либо страной представляет серьезную угрозу региональной стабильности.

Тем самым Президент Ильхам Алиев вновь обозначил принципиальную позицию вновь доказав, что у Азербайджана решительный и принципиальный глава государства, лидер, проводящий продуманную и дальновидную политику", - подытожила Пярвин Керимзаде.