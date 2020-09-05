Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 104-го Гедабек-Товузского избирательного округа Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе онлайн-встречи депутат выслушал обращение каждого избирателя и поинтересовался их заботами и проблемами.

На встрече с депутатом избиратели в основном обращались в связи с ремонтом проселочных дорог, газификацией сел, здравоохранением, социальной сферой и вопросами занятости.

Депутат взял под контроль все озвученные обращения, дал поручение помощнику Эльшаду Исмаилову всесторонне изучить их. Было подчеркнуто, что для их решения согласно законодательству будет налажена связь с соответствующими структурами.

Избиратели, принявшие участие в онлайн-приеме, выразили признательность депутату за постоянное внимание к их нуждам и решение их проблем.