Адалят Велиев встретился с лидером новой партии

Состоялась встреча между заведующим отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалятом Велиевым и председателем недавно зарегистрированной Партии Национального фронта Рази Нуруллаевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Адалят Велиев от имени главы государства поздравил Рази Нуруллаева по случаю регистрации партии и пожелал ей успехов.

Выразив признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Нуруллаев сказал, что вследствие нездоровой атмосферы и внутренних конфликтов в Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), он и его сторонники приняли решение выйти из ПНФА и создать новую партию.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в стране успешно продолжаются реформы, ужесточена борьба с коррупцией, отношения между гражданами и чиновниками строятся на здоровых принципах, сформирована новая политическая конфигурация и налажен диалог между властью и оппозицией.

Также были обсужден ряд вопросов, включая необходимость внесения изменений в закон Азербайджана "О политических партиях", повышение контроля над соблюдением законов, финансовая отчетность политических партий.

Помимо этого, наряду с обозначением важности мер, принятых государством в направлении предотвращения коронавирусной инфекции, состоялся обмен мнениями по поводу безотлагательной реализации социальных проектов в период пандемии благодаря устойчивости азербайджанской экономики, работы, проведенной в направлении улучшения социального благосостояния граждан.

Затем был отмечен тот факт, что в результате налаженного между властью и оппозицией политического диалога и здорового сотрудничества между политическими партиями за последние пять месяцев, включая партию Национального фронта, на государственный учет были взяты шесть политических партий, был проведен съезд 10 политических партий и взяты на государственный учет внесенные в учредительные документы изменения.

В ходе встречи на фоне июльской военной провокации ВС Армении была дана высокая оценка национальной солидарности политических партий Азербайджана, их позиция в контексте защиты государственности и территориальной целостности. Было подчеркнуто, что совместное заявление 43 партий, отдельные заявления четырех партий, в целом их консолидация вокруг Верховного Главнокомандующего является примером формирования в стране здоровых отношений между властью и оппозицией.

Наряду с этим было подчеркнуто, что активизация политических партий, создание рубрики "Сотрудничество во имя национальных интересов" в газете "Азербайджан", активные выступления представителей политических партий на телеканалах, через интернет ТВ, а также в различных СМИ, являются проявлениями новой политической конфигурации.