Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев встретился с председателем партии REAL Ильгаром Мамедовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, завотделом от имени главы государства поздравил председателя REAL по случаю регистрации партии и пожелал ей успехов в деятельности.

В ходе встречи Адалят Велиев отметил, что реформы, проводимые в стране в последнее время в социальной, экономической, культурной, общественно-политической сферах, уже дают свои плоды. В частности были подчеркнуты такие аспекты как развитие многопартийной системы, диалога между властью и оппозицией, протекающего в условиях взаимопонимания, поздравление главой государства председателей партий в знаменательные дни, а также тот факт, что в отношении общенациональной проблемы - карабахского вопроса 43 политические партии, выступив с совместным заявлением, выразили единодушную поддержку армии и Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, что было чрезвычайно позитивно встречено в обществе.

Далее в череде важных и памятных событий было отмечено, что в результате политического диалога между властью и оппозицией, создания здорового сотрудничества между политическими партиями в стране начиная с марта этого года были организованы встречи представителей власти с председателями 47 политических партий, за последние пять месяцев, включая партию REAL, на государственный учет были взяты шесть политических партий, был проведен съезд 10 политических партий и взяты на госучет внесенные в учредительные документы изменения.

Наряду с этим было подчеркнуто, что активизация политических партий, создание рубрики "Сотрудничество во имя национальных интересов" в газете "Азербайджан", активные выступления представителей политических партий в "525-ой газете", на телеканалах Общественное телевидение, Space TV, а также в различных СМИ, являются проявлениями новой политической конфигурации.

В то же время Адалят Велиев рекомендовал руководствоваться в деятельности партии REAL национальными интересами государства, отметил важность недопущения партиями религиозной, этнической, расовой дискриминации.

В свою очередь Ильгар Мамедов выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с взятием партии REAL на государственный учет. Он сообщил, что это сыграет важную роль в организации, формировании партии, завоевании ею ведущей роли на политической арене страны. Председатель партии отметил, что проблем в связи с регистрацией не было, процесс был осуществлен министерством юстиции в соответствии с требованиями законодательства в прозрачной и справедливой форме.

Ильгар Мамедов также сообщил, что он был оправдан решением Верховного суда Азербайджана и ему была выплачена компенсация, по случаю регистрации партии REAL получил поздравления от послов США, ЕС, Великобритании, Франции. Мамедов подчеркнул, что регистрация партии REAL вновь подтвердила, что азербайджанское государство заинтересовано в развитии политического плюрализма, многопартийной системы, необратимости политических реформ.