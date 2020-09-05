Президент Ильхам Алиев поздравил Главного исполнительного директора ПАО НК "Роснефть"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Главному исполнительному директору, председателю правления публичного акционерного общества "НК "Роснефть" Игорю Сечину поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Игорь Иванович,

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания со знаменательной датой - 60-летием со дня рождения.

"НК "Роснефть" под Вашим руководством достигла больших успехов и стала одним из лидеров мировой нефтегазовой отрасли.

Сотрудничество "НК "Роснефть" и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) является важным компонентом азербайджано-российского энергетического взаимодействия, внося существенный вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и успехов", - говорится в поздравительном письме главы государства.