Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана в формате видеоконференции

Между председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Сената Пакистана Мухаммедом Садигом Санджрани состоялась встреча в формате видеоконференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поблагодарив пакистанского коллегу за инициативу проведения встречи Сахиба Гафарова отметила, что это первая ее встреча в формате видеоконференции с зарубежным коллегой после избрания на пост председателя Милли Меджлиса. Спикер азербайджанского парламента напомнила, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Пакистаном были установлены в 1992 году, посольство Пакистана в Азербайджане открылось в 1993, а посольство Азербайджана в Пакистане - в 1997 году.

Рассказав о дружественных и братских отношениях двух стран, Сахиба Гафарова выразила признательность за постоянную поддержку нашей страны Пакистаном в направлении урегулирования проблемы Нагорного Карабаха и тот факт, что Пакистан до сих пор не признал государственную независимость страны-оккупанта Армении. Спикер Милли Меджлиса с удовлетворением отметила, что в 2013 году Сенат Пакистана выступил с заявлением в поддержку территориальной целостности Азербайджана, в 2012 году комитет по международным отношениям Сената, а в 2017 году постоянный комитет по внешним связям Национальной ассамблеи Пакистана приняли резолюции в связи с Ходжалинским геноцидом.

Сахиба Гафарова довела до сведения коллеги, что Азербайджан всегда рядом с Пакистаном и поддерживает урегулирование проблемы Кашмира на основании резолюций ООН.

Председатель Сената Пакистана Мухаммед Садиг Санджрани выразил признательность Сахибе Гафаровой за то, что она приняла предложение встречи. Спикер Сената также поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помощь в размере одного миллиона долларов, предоставленную Азербайджаном Пакистану в период пандемии.

Он отметил, что в парламентах обеих стран действуют рабочие группы, которые активно участвуют в развитии межпарламентских отношений. Спикер сената Пакистана подчеркнул, что находился в Азербайджане для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию независимости нашей страны, в 2018 году, а также отметил важность повышения интенсивности взаимных визитов после пандемии.

Председатели парламентов обеих стран пригласили друг друга посетить с визитом их страны после пандемии.