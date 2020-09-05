В небе над Украиной парил воздушный шар с лозунгом "Карабах — это Азербайджан!"

Сегодня в Украине была проведена акция под лозунгом "Карабах-это Азербайджан!".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе акции, организованной по инициативе Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины в небо был запущен воздушный шар с лозунгом "Карабах - это Азербайджан!". Шар около часа был виден в небе над Киевом и Житомиром.

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов сказал, что целью проведения таких акция является донесение до украинской общественности реалий в связи с нагорно-карабахским конфликтом. По его словам, такие акции будут проводиться регулярно.