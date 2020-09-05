Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Бразилии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Федеративной Республики Бразилия - Дня независимости.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашей стране - спокойствия и благосостояния", - говорится в послании.
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