https://news.day.az/politics/1268336.html Министр обороны Азербайджана наблюдал за финальным этапом конкурса «Танковый биатлон» - ФОТО
Министр обороны Азербайджана наблюдал за финальным этапом конкурса «Танковый биатлон» - ФОТО
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наблюдал за финальным этапом конкурса "Танковый биатлон", который состоялся 5 сентября на военном полигоне Алабино в Подмосковье.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой министерство обороны.
Азербайджанские танкисты, которые в первом дивизионе состязались с командами России, Беларуси и Китая, успешно выступили в финале.
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