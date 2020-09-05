Министр обороны Азербайджана наблюдал за финальным этапом конкурса «Танковый биатлон»

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наблюдал за финальным этапом конкурса "Танковый биатлон", который состоялся 5 сентября на военном полигоне Алабино в Подмосковье.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой министерство обороны.

Азербайджанские танкисты, которые в первом дивизионе состязались с командами России, Беларуси и Китая, успешно выступили в финале.