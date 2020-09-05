https://news.day.az/politics/1268339.html Азербайджан занял 4-е место в конкурсе «Танковый биатлон»
Азербайджан занял 4-е место в конкурсе «Танковый биатлон»
В России завершились Международные армейские игры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, состоялся финальный этап конкурса "Танковый биатлон", проходившего на полигоне Алабино в Московской области.
Азербайджанские военнослужащие, соперничавшие в финале с российскими, китайскими и белорусскими танкистами, поразили цели и преодолели препятствия.
Азербайджанские танкисты заняли 4-е место среди 16 стран в конкурсе "Танковый биатлон".
Победителями конкурса стали российские танкисты, выступавшие на более сильном танке. Второе и третье места заняли соответственно китайские и белорусские танкисты.
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