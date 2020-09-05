Азербайджан занял 4-е место в конкурсе «Танковый биатлон»

В России завершились Международные армейские игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, состоялся финальный этап конкурса "Танковый биатлон", проходившего на полигоне Алабино в Московской области.

Азербайджанские военнослужащие, соперничавшие в финале с российскими, китайскими и белорусскими танкистами, поразили цели и преодолели препятствия.

Азербайджанские танкисты заняли 4-е место среди 16 стран в конкурсе "Танковый биатлон".

Победителями конкурса стали российские танкисты, выступавшие на более сильном танке. Второе и третье места заняли соответственно китайские и белорусские танкисты.