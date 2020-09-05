https://news.day.az/politics/1268352.html Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020" - Минобороны
Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020" - Минобороны
"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года.
Об этом в субботу сообщили Day.Az в министерстве обороны.
"На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", - отмечено в сообщении ведомства.
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