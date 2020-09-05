"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в министерстве обороны.

"На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", - отмечено в сообщении ведомства.