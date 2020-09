Переселяя армян из Ливана, Армения в очередной раз грубо попирает фундаментальные нормы международного права

В эти дни в СМИ обсуждается тема переселения ливанских армян в Армению и в Карабах. Какие меры Азербайджан может принять и может ли он привлечь официальный Ереван к ответственности или, скажем, подать в Международный суд ООН? На эти вопросы ответил известный юрист-международник Фархад Мирзоев.

Справка об авторе: Фархад Мирзоев родился в г. Баку. С отличием окончил факультет международного права Бакинского государственного университета и получил степень бакалавра и магистра по международному праву. Защитил кандидатскую диссертацию по теме международно-правовой позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте при Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики. Проучился и получил степень магистра по международному праву в Ноттингемском университете (Великобритания) и степень доктора права в Лестерском университете (Великобритания), став первым азербайджанцем, получившим докторскую степень по международному публичному праву в Великобритании. Является выпускником Кембриджского и Гарвардского университетов по различным дисциплинам и программам в области экономики и права. Автор свыше сотни научных статей, исследований и монографии по различным вопросам международного права. Имеет богатый опыт юридической работы в Великобритании, Франции, России и на Ближнем Востоке.

- Должен признать, что весьма сложная тема для Азербайджана. Как всегда, буду далек от политической составляющей и сконцентрируюсь на международно-правовых аспектах данного вопроса. К сожалению, формат нашей беседы не позволит мне широко охватить все международно-правовые аспекты, но я остановлюсь на наиболее важных вопросах.

Тут сразу можно отметить, что в соответствии с нормами международного права, изменение демографической составляющей оккупированных территорий, т.е. заселение таких территорий является незаконным. Основными международно-правовыми инструментами в данном случае являются Женевские конвенции 1949 г. о международном гуманитарном праве, регулирующие вопросы правил ведения войны, статуса гражданских лиц и оккупированных территорий. В данном случае, наибольший интерес представляет именно Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. Армения и Азербайджан почти одновременно присоединились ко всем Женевским конвенциям в декабре 1993 года без каких-либо оговорок.

Статья 49 в части 6 Четвертой Женевской конвенции четко предусматривает, что "Оккупирующая держава не может депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную ею территорию".

Нормы Женевских конвенций по международному гуманитарному праву являются нормами международного обычного права и многие из них носят обязательный характер, и нарушение подобных норм является основанием для привлечения государства-нарушителя к ответственности. В действительности, эти нормы были выработаны международным сообществом на протяжении столетия и широко поддержаны практикой государств. Это также подтвердил в своем Консультативном Заключении от 1996 года относительно Законности угрозы или применения ядерного оружия (Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons case) Международный суд. По мнению Суда, эти нормы включают обязательства, которые, по существу, носят характер erga omnes, то есть, обязательный характер.

В своем Консультативном Заключении по вопросам строительства стены и заселения оккупированных территорий Палестины со стороны Израиля (Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory Advisory Opinion case) в 2004 году Международный суд ООН четко подтвердил в отношении указанной статьи Четвертой Женевской конвенции, что она "запрещает не только депортацию или насильственное перемещение населения, подобное тем, которые имели место во время Второй мировой войны, но и любые меры, принимаемые оккупирующей державой с целью организации или поощрения переселения части своего собственного населения на оккупированную территорию".

Имеющиеся у Азербайджана факты и доказательства, взятые из отрытых армянских источников и вплоть до аэрокосмической сьемки "Азеркосмос", подтвержденные многочисленными отчетами ведущих международных организаций, отчетливо показывают, что Армения систематически нарушает требования норм международного права, проводя политику и развивая практику создания незаконных поселений на оккупированных территориях Азербайджана. ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МКК и прочие международные организации не раз подтверждали факты о заселении оккупированных территорий Азербайджана со стороны Армении этническими армянами - выходцами из различных стран (Сирия, Ирак, Ливан и прочие). Заселяются именно те территории, которые были подвергнуты этнической чистке в результате армянской агрессии. Не вызывает сомнений, что основной целью такого незаконного заселения оккупированных азербайджанских земель является именно стремление укрепления политического, экономического и военного присутствия Армении на этих территориях и препятствование возвращению изгнанного отсюда азербайджанского населения, и тем самым, укрепления результатов, достигнутых посредством применения силы.

Прежде всего, необходимо отметить, что в соответствии с международным правом, если территория находится под оккупацией, то применяются нормы международного гуманитарного права, и сторона, проводящая оккупацию этой территории, несет полную ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. Несмотря на полное отрицание со стороны Армении ее безучастности и желание представить незаконное образование в Нагорном Карабахе как независимого участника конфликта, отныне юридическое подтверждение факта оккупации азербайджанских земель Нагорного Карабаха и семи прилежащих районов Азербайджана и осуществление контроля над этими территориями со стороны Армении не вызывает каких-либо сомнений. Так, знаковым делом в этом отношении является Решение Европейского суда по правам человека в деле "Чирагов и другие против Армении" (Chiragov and others v. Armenia, 2015), где по иску азербайджанских вынужденных переселенцев из Лачина Суд отчетливо определил, что "с самого первого дня конфликта" Армения осуществляет эффективный контроль над так называемой "НКР" и последнее образование никоим образом не может считаться самостоятельным или независимым государственным образованием, и существует высочайшая степень интеграции между Арменией и "НКР".

Даже в большинстве резолюций СБ ООН (822, 853, 874 и 884), принятых в ответ на оккупацию азербайджанских территорий, Совет Безопасности ООН потребовал соблюдения и воздержания от нарушения принципов и норм международного гуманитарного права. Это вновь было подтверждено в 2015 году со стороны Европейского суда по правам человека в отмеченном ранее деле "Чирагов и другие против Армении".

Возвращаясь к вопросу ответственности Армении: однозначно в соответствии с международным правом Армения несет полную ответственность за оккупацию азербайджанских территорий и за все ранее отмеченные нарушения норм международного права и своих международно-правовых обязательств. То есть, в данных вопросах, которые мы с вами сейчас обсуждаем, Армения обязана немедленно прекратить действия, составляющие нарушение норм и принципов международного права.

К сожалению, выбор механизмов по привлечению Армении к ответственности по данному вопросу очень ограничен. То есть мы имеем дело, когда есть четкое нарушение фундаментальных норм международного права, но вопросы привлечения к ответственности весьма ограничены. Как я отмечал ранее в своих высказываниях, для того чтобы "затащить" Армению в Международный суд ООН, необходимо чтобы Армения и Азербайджан признали его юрисдикцию. Если бы это имело место и Армения бы признала юрисдикцию Международного суда ООН, то не только Азербайджан, но любое другое заинтересованное государство могло бы подать иск на Армению лишь на основании того, что положения Женевских конвенций носят императивный характер. К сожалению, процедурно на данный момент это невозможно в отношении положений Женевских конвенций. Но если будет проведена определенная работа, то можно найти другие основания, чтобы все-таки "затащить" Армению в Международный суд на основе прочих международных договоров в области прав человека.

Однако, Азербайджан должен требовать на всех уровнях, чтобы Армения немедленно прекратила нарушения норм международного права и любую деятельность по расселению армян на оккупированных землях. Мы также должны требовать принятия санкций в отношении Армении со стороны как международных организаций, так и со стороны отдельных государств. На самом деле очень много вопросов, которые мы с большим запозданием должны сейчас начать решать.

- Может ли такое незаконное переселение на оккупированные азербайджанские земли стать причиной для начала военных действий со стороны Азербайджана? И найдет ли такое решение понимание в мировом сообществе?

- По сути, мы никогда и не начинали каких-либо военных действий. Как уже доказано и обсуждалось ранее, именно Армения начала агрессию против нашего государства и продолжает оккупацию наших земель. Как цивилизованная страна, мы доказали всему миру, что мы сторонники мирного разрешения существующего конфликта. Кроме того, Азербайджан не воюет и не имеет намерения воевать с мирным населением, включая тех, кто незаконно расселен из Сирии и Ливана на наших оккупированных территориях.

Причина для начала военных действий у Азербайджана одна, и она законна - это реализация права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Учитывая все ранее сказанное относительно того, что оккупация азербайджанских земель осуществлена со стороны Армении и это обосновано конкретными фактами и аргументами, Азербайджан имеет право в любой момент реализовать свое право на самооборону и провести военную операцию по деоккупации своих земель. Надо действовать оперативно и эффективно в рамках международного права и задействовать весь тот арсенал законных средств, использование которых допустимо в соответствии с международным правом.

- Сейчас наблюдается кризис международного права в процессе урегулирования конфликтов. Насколько может быть эффективна работа МГ ОБСЕ в условиях данного кризиса?

- Минская группа ОБСЕ - это чисто институт международных посредников. Действительно, на протяжении почти 30 лет эта группа при сопредседательстве России, США и Франции показала свою несостоятельность. Возможно, Азербайджан должен именно сейчас поднять вопрос о замене сопредседателей и потребовать назначения на эти позиции относительно нейтральных стран, проводящих сбалансированную политику в отношении Азербайджана и Армении. Полагаю, ожидать прогресса или эффективной работы от таких посредников в краткосрочной или даже в долгосрочной перспективе особо не стоит.

В соответствии с международным правом Азербайджан имеет полное право отказаться от услуг Минской группы и предложить перевести разрешение нагорно-карабахского конфликта в другой формат. Несомненным является тот факт, что Армения менее всего желает возобновления военных действий и заинтересована в сохранении status quo и в продолжении имитации переговоров в рамках Минской группы. К сожалению, для замены такого формата также требуется согласие всех вовлеченных сторон, что определенно ведет к тупиковой ситуации. Вопрос весьма деликатный и сложный и его детальное рассмотрение - это предмет отдельной беседы.