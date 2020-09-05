https://news.day.az/politics/1268359.html Школьникам из семей вынужденных переселенцев подарили футбольные формы - ВИДЕО
Школьникам из семей вынужденных переселенцев подарили футбольные формы - ВИДЕО
Глава азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев вместе с депутатом Рауфом Алиевым подарили футбольные формы школьникам из семей вынужденных переселенцев из Ходжалы, Ханкенди и Шуши.
Как передает Day.Az об этом сообщила азербайджанская община Нагорного Карабаха.
Сообщается, что данный проект направлен на популяризацию ведения здорового образа жизни среди детей школького возраста.
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