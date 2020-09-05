Школьникам из семей вынужденных переселенцев подарили футбольные формы

Глава азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев вместе с депутатом Рауфом Алиевым подарили футбольные формы школьникам из семей вынужденных переселенцев из Ходжалы, Ханкенди и Шуши.

Как передает Day.Az об этом сообщила азербайджанская община Нагорного Карабаха.

Сообщается, что данный проект направлен на популяризацию ведения здорового образа жизни среди детей школького возраста.