Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия АрМИ-2020

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наблюдал за состязанием азербайджанских танкистов с другими командами, вышедшими в финал конкурса "Танковый биатлон", который состоялся на полигоне Алабино в Подмосковье 5 сентября - в заключительный день Армейских международных игр-2020 (АрМИ-2020), и принял участие в церемонии награждения военнослужащих, ставших победителями, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны

Торжественная церемония АрМИ-2020 завершилась концертной программой.

Следует отметить, что военнослужащие Азербайджанской Армии на высоком уровне представили нашу страну на конкурсах "Кубок моря" и "Танковый биатлон", которые проводились в рамках этих соревнований.