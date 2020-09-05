Азербайджан и возобновляемая энергетика - новые проекты на сотни миллионов долларов
Энергетика - традиционно один из важнейших секторов экономики Азербайджана. И в 2020 году, даже несмотря на пандемию коронавируса, эту отрасль ждут большие перемены: наша страна активно и интенсивно развивает такую новую и крайне перспективную отрасль, как альтернативная энергетика. Развитию отрасли уделяет серьезное внимание Президент Ильхам Алиев, а иностранные инвесторы готовы вложить в азербайджанскую экономику сотни миллионов долларов.
Тема развития альтернативной энергетики стала особенно актуальной в последние годы. Если несколько лет назад специалисты дискутировали по поводу того, настолько ли необходимо вкладывать огромные средства в развитие отрасли, которая сейчас "как бы не нужна", то сегодня важность возобновляемых источников энергии общеизвестна. И Азербайджан, несмотря на большие запасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтернативной энергетики, делая ставку не только на традиционные источники, но и на развитие передовых направлений.
Развитию этой сферы уделяется самое высокое внимание. В январе нынешнего года произошло важное событие. Два крупных иностранных инвестора подписали с Азербайджаном протокол о намерениях по производству возобновляемых видов энергии. Компании ACWA Power и Masdar подписали в Баку Исполнительный договор, касающийся строительства ветряных и солнечных электростанций в нашей стране. Их общая генерационная мощность находится на уровне 440 мегаватт, предусматривается вложение около 400 миллионов долларов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе ознакомления со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции "Гобу" и закладки фундамента электростанции "Гобу" подчеркнул, что сегодня крупнейшие энергетические компании мира проявляют интерес к производству возобновляемых видов энергии в Азербайджане.
Как отметил глава государства, создание в Азербайджане возобновляемых видов энергии мощностью 440 мегаватт, причем реализация этого без вложения Азербайджанским государством ни одного маната, - это проявление доверия к нам, а также веры в стабильное будущее, развитие Азербайджана.
Возможности Азербайджана в области альтернативной энергетики очень велики, и уж точно потенциал страны - самый высокий в регионе. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5 тысяч мегаватт. На втором месте идет энергия ветра - 4500 мегаватт, а оставшаяся часть приходится на биомассу (1500 мегаватт), геотермальную энергию (800 мегаватт) и потенциал малых рек (350 мегаватт).
Показательно, что параллельно с развитием внутреннего рынка, наша страна ведет активные переговоры с зарубежными партнерами в сфере возобновляемой энергетики. Так, например, черногорская компания Adriatic Capital уже заинтересована в совместном участии с Азербайджаном в проектах по использованию солнечной энергии. Делегация компании недавно была в Баку на переговорах в министерстве энергетики Азербайджана и уже провела осмотр некоторых частей территории страны, которые могут иметь потенциал.
Азербайджан имеет высокий потенциал для развития возобновляемых источников энергии - Программа развития ООН
По мере освоения отрасли расходы на ее развитие снижаются. Это объясняется не только мировой тенденцией снижения затрат на развитие данного направления, но и работами, которые проводятся и будут проведены в Азербайджане в области налаживания производства необходимого оборудования и технологий.
Огромный потенциал этой сферы в Азербайджане очевиден, но важнейший фактор будущего развития возобновляемой энергии в нашей стране - это политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева. Именно благодаря усилиям и вниманию, которые проявляет глава государства, наша страна добилась значительных успехов в развитии делового климата. Это, в свою очередь, привело в Азербайджан крупнейших мировых инвесторов, которые готовы вкладывать огромные суммы в перспективные проекты, причем не только в области энергетики, но и по многим другим направлениям. Стабильность, отличный деловой и инвестиционный климат и серьезная политическая воля, которую проявляет руководство страны, - вот залог успеха азербайджанской экономики.
Э. Ибрагимов
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