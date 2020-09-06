ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз, сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Чамбаракского района и в селе Хндзорут Вайкского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан и Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, в селe Юхары Бузгов Бабекского районов Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.