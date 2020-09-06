Азербайджан превращает нефтяной капитал в человеческий

Секрет успешного будущего любой страны кроется в таланте и квалификации ее граждан, в возможностях самореализации и осуществления инициатив, в их здоровье и защищенности. Эксперты отмечают прямую связь между сокращением инвестиций в человеческий капитал и демографическим спадом - количество трудоспособных граждан сокращается. А отсутствие заботы государства о людях вынуждает граждан рассматривать смену страны проживания как лучшее будущее для себя и своих детей.

Фактор того, что интеллект, здоровье, знания, навыки, возможности, качество жизни и трудовой деятельности, благоприятность среды содействуют росту экономики, никем не оспаривается. Сегодня капиталом могут быть не только финансовые средства, заводы и станки, но и качества людей, их квалификация и формы взаимоотношений. Более того, низкая капитализация человеческого ресурса сегодня означает низкую капитализацию всех прочих ресурсов.

Азербайджан в этом смысле может быть примером настоящего успеха для многих стран мира. Многие годы в нашей стране реализуется стратегия Президента Ильхама Алиева, которую сам глава государства сформулировал как "превращение нефтяного капитала в человеческий капитал". Достаточно вспомнить успешные Государственные программы, в рамках которых сотни тысяч молодых граждан страны получили возможность за счет государства получить образование в лучших вузах мира - все эти молодые люди стали профессионалами, которые нужны своей стране. Смысл этих Госпрограмм и их эффект проявился спустя годы - когда ее участники вернулись на Родину и стали работать в Азербайджане. Молодые, амбициозные, конкурентоспособные кадры - в этом залог развития страны на десятилетия вперед.

На днях же мы стали свидетелями еще одного проявления этой стратегии Президента Ильхама Алиева. Глава государства и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде значимых мероприятий: за два дня при их участии была открыта Детскя школа искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде, сданы в эксплуатацию заново отстроенный учебный корпус номер 3 Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), а также два новых корпуса Университета АДА.

Стоит обратить внимание: в стране продолжают реконструироваться и строиться новые, современные учебные заведения, причем самого разного профиля: от школ искусств до вузов. Это показывает, насколько серьезное, пристальное внимание уделяется разностороннему развитию азербайджанской молодежи. Казалось бы, с чем в первую очередь ассоциируется Азербайджан? С нефтью - значит и основной упор должен делаться на вузы и колледжи, выпускающие специалистов в этом направлении. Да, в нашей стране нет проблем с разнообразием учебных заведений и специальностей, связанных с нефтегазовой сферой - но одновременно развиваются десятки новых направлений, новых факультетов и специальностей буквально во всех отраслях. И это - тоже часть стратегии главы государства. Президент Ильхам Алиев неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что Азербайджану, чтобы развиваться в унисон с четвертой промышленной революцией, нужны грамотные, квалифицированные специалисты в самых разных областях - ведь только так можно будет обеспечить равномерное, полное развитие нашей страны.

Знания, грамотность, умение быть конкурентоспособными в современном мире - вот что определяет успешное, обеспеченное будущее современных молодых людей. Они должны быть не только образованными, умными и готовыми отвечать на современные вызовы, но и в первую очередь патриотами своей страны. От этого зависит и будущее молодежи, и будущее Азербайджана. Именно в этом и состоит, пожалуй, один из важнейших смыслов стратегии Президента Ильхама Алиева по трансформации нефтяного капитала в капитал человеческий. Миллионы нефтедолларов инвестируются в образование, в вузы, в специальные учебыне заведения, а в конечном итоге - в наших молодых граждан, в их будущее и в будущее всех нас.

Азербайджанское государство делает все необходимое для поддержки и правильного развития молодых граждан. И молодежь ценит поддержку государства: мы видим, как сотни тысяч молодых азербайджанцев сплочены сегодня вокруг Президента Ильхама Алиева, вокруг своего лидера, который поддерживает молодежь, опирается на нее и обеспечивает лучшее будущее для Азербайджана и всех граждан нашей страны.

В этом и состоит залог того, что наша страна продолжит развиваться и никогда не свернет со своего пути.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az