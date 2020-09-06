Пашинян окончательно потерял РФ

Придя к власти в результате так называемой "бархатной" революции, а по сути совершив государственный переворот в Армении, нынешний премьер-министр Никол Пашинян изо всех сил пытался продемонстрировать всему миру (в первую очередь Москве), что он не является ставленником миллиардера Джорджа Сороса и что Армения останется приверженной пророссийскому курсу во внешней политике.

Скрывать свою сущность можно некоторое время, однако рано или поздно правда всплывает наружу. Одним из основных элементов политики Пашиняна является русофобия. Его действия как премьера имеют всяческую антироссийскую направленность. Его натура, этот характер его политики вкупе со стремлением обострить нагорно-карабахский конфликт стал все чаще находить свое отражение в российских СМИ. Авторитетные российские издания буквально прозрели и на днях выпустили материалы, подчеркивающие это.

В частности, российское новостное интернет-издание Lenta.ru в публикации под названием "Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем" описывая столкновение, произошедшее в июле на азербайджано-армянской границе Товузского направления отмечает, что по мнению экспертов Армения намеревалась перевести конфликт в юрисдикцию ОДКБ и втянуть в него Россию. В качестве подтверждения данного тезиса издание приводит заявление посла Армении в России Вардана Тоганяна, который сказал, что Ереван рассчитывает на реакцию из ОДКБ, потому что речь идет об участке границы Армении, признанной в том числе участниками ОДКБ.

Однако Кремль моментально раскусил истинные намерения армянской стороны. Доказательством этого стало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который фактически возложил ответственность за обострение ситуации на армянскую сторону. "Своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 километрах от экспортных азербайджанских трубопроводов, вызвало повышенное беспокойство одних, неоправданную ответную реакцию других и в итоге запустило маховик противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями", - подчеркнул министр в интервью газете "Труд".

Далее Lenta.ru пишет о том, что эксперты единогласны во мнении, что агрессивное поведение руководства Армении связано с внутренними проблемами страны, в частности, последствиями пандемии коронавируса и падением рейтингов Пашиняна, а главной целью воинственной риторики эксперты называют намерение отвлечь жителей республики от внутриполитической и экономической ситуации.

Еще одой причиной, по которой премьер Армении решился на провокацию, являются политические проблемы Пашиняна. При этом издание напоминает, что Пашинян не может рассчитывать на поддержку со стороны России, приводя в пример поздравление президента России Владимира Путина по телефону с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна - "заклятого" политического противника Пашиняна. В то время как поздравительная телеграмма Путина Пашиняну на сайте Кремля так и не была опубликована, пишет издание.

В заключении Lenta.ru подчеркивает, что если армянская политика останется неизменной, то отношения между Арменией и Россией продолжат ухудшаться и Армении придется решать свои внешние проблемы самостоятельно.

Кроме того, российская ежедневная общественно-политическая газета "Независимая газета" также отмечает то, что Армения пытается привлечь на свою сторону Россию в конфликте с Азербайджаном. В то же время, газета подчеркивает сомнительность степени слаженности работы армянской армии, которая своими "неоправданными действиями" на азербайджано-армянской границе спровоцировала июльские бои.

Примечательно также и то, что сразу после заявления Лаврова о том, что переговорный процесс должен проходить на основе существующей базы и предложений и попытки изменить его формат и суть не находят поддержки, Пашинян и "глава" так называемой "НКР" Араик Арутюнян попытались опровергнуть данное заявление. Так, совершив визит в оккупированный Карабах, Пашинян заявил о том, что Мадридские принципы, которые являются базой переговорного процесса в формате Минской Группы ОБСЕ, больше не обсуждаются. Арутюнян, в свою очередь, и вовсе призвал армян "не строить иллюзий" и "готовиться к войне".

На этом фоне неслучайно, что в Армении обсуждается усиление лидера оппозиционной партии "Родина" Артура Ванецяна, бывшего главы Службы национальной безопасности страны, у которого есть поддержка определенных кругов в России. Цель оппозиции - как можно скорее избавиться от власти Пашиняна. Все это явно нервирует армянское руководство, чьи действия в конфликте с Азербайджаном становятся все более иррациональными, подытожила газета.

Все это говорит о том, что мнения российских СМИ и экспертов однозначны - Пашинян окончательно потерял Россию как своего союзника, как гаранта экономики Армении.

Кирилл Малиновский