Азербайджан и Движение неприсоединения

Сегодня день основания организации Движения неприсоединения. Движение неприсоединения официально создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года. Созданию Движения предшествовала Бандунгская конференция 1955 года.

Несмотря на создание во время "холодной войны", Движение неприсоединения, которое всегда защищало справедливость, международное право, суверенитет, территориальную целостность государств и мультикультурализм, не утратило своей актуальности после окончания "холодной войны". Тот факт, что Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран, является крупнейшей после Генеральной ассамблеи ООН международной организацией, говорит о многом.

В 2011 году Азербайджан стал членом Движения неприсоединения. Завоевав за короткое время большой авторитет, Азербайджан стал председателем Движения на 2019-2022 годы согласно решению, принятому в 2016 году. 119 стран поддержали кандидатуру Азербайджана. Это еще раз показывает высокий уровень уважения и доверия к Азербайджану на международной арене.

25-26 октября 2019 года состоялся Бакинский саммит лидеров стран-членов Движения неприсоединения. "Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения будет строить свои приоритеты и деятельность на соблюдении исторических Бандунгских принципов. Бандунгские принципы, включающие в себя уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, соблюдение взаимных интересов и развитие сотрудничества совпадают с фундаментальными принципами внешней политики Азербайджана", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев, выступая на Саммите. Глава государства отметил, что в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет строить свои приоритеты и деятельность на исторических Бандунгских принципах.

Азербайджан подготовил всеобъемлющий План мероприятий относительно председательства в Движении неприсоединения и приступил к практической деятельности. Однако пандемия коронавируса полностью изменила ситуацию в мире. Тем не менее, Азербайджан оперативно и адекватно отреагировал на новую ситуацию.

4 мая по инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения посредством видеоконференции был проведен Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом. Президент Ильхам Алиев во время выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией, как образец глобальной солидарности, выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Данное предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке между 120 странами-членами Движения неприсоединения. Эта поддержка была ярким примером уважения членов Движения своим ценностям, их веры в многостороннее международное сотрудничество, и идею о том, что глобальные проблемы могут быть решены только посредством глобальных усилий. Инициативу Президента Ильхама Алиева поддержали около 130 государств-членов ООН.

Азербайджан получил значительную внешнеполитическую выгоду от проведения саммита Движения неприсоединения. Это мероприятие имело особую важность с точки зрения налаживания и развития двустороннего сотрудничества между нашей страной и зарубежными странами. За дни саммита Президент Ильхам Алиев провел более 20 встреч с лидерами и руководителями зарубежных государств и международных организаций.



Кроме того, справедливая позиция Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию получила дополнительную поддержку. В документах, принятых по итогам Бакинского саммита главы стран-участниц подчеркнули важность урегулирования конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности Азербайджана.



В итоговом документе саммита впервые был отмечен очень важный момент. Главы стран и правительств подчеркнули недопустимость захвата территорий методом силы и подтвердили, что ни одно государство не признает законность оккупации территорий Азербайджана.

31-я специальная сессия ООН была созвана 10 июля. Сроки проведения общих дискуссий на специальной сессии на уровне глав государств и правительств в настоящее время обсуждаются между странами-членами в Нью-Йорке.

Азербайджан приветствует справедливую позицию стран-участниц Движения неприсоединения по армяно-азербайджанскому конфликту. В своих документах Движение неприсоединения заявило о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

В этом году страны-члены Движения неприсоединения заявили, что они не признают так называемые "выборы", проведенные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики 31 марта этого года, считают их незаконными, а также осуждают армянскую провокацию в Товузе.

Движение неприсоединения - вторая по размерам международная организация после ООН - в странах-членах Движения проживает около 55% населения планеты. Эти страны владеют более 75% мировых нефтяных, и более половины газовых запасов, а также гигантскими человеческими и природными ресурсами. Внешняя политика, проводимая Азербайджаном, полностью соответствует принципам Движения неприсоединения.

Председательство в Даижении принесло нашей стране еще больше возможностей и внешнеполитическую выгоду. Азербайджан входит в состав и Организации исламского сотрудничества, и в Совет Европы. При этом Азербайджан председательствует во второй крупнейшей организации в мире, а это означает дополнительные возможности укреплять международное сотрудничество и двусторонние контакты с десятками стран, входящих во влиятельные региональные и глобальные интеграционные образования: ЕС, Африканский союз, АСЕАН и многие другие.

Азербайджан наладил тесные связи с мировыми центрами силы, влиятельными международными организациями, ведущими политическими, экономическими и гуманитарными кругами, завоевав доверие и уважение многочисленных партнеров. Участие и председательство в Движении неприсоединения только укрепляет высокий международный статус нашей страны и открывает новые перспективы для азербайджанской внешней политики.

Эльшад Байрамов