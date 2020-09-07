Очередной армянский удар по Грузии

3 сентября в ходе своей 74-й сессии Генассамблея ООН приняла инициированную Грузией и 54 странами уже тринадцатую по счету резолюцию "О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии". Документ поддержали 84 стран.

Резолюция "признает право на возвращение всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии", а также подчеркивает необходимость "соблюдать имущественные права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших от конфликтов в Грузии".

Как и в предыдущие годы, Азербайджан поддержал позицию Грузии в ходе голосования в Генассамблее ООН.

Чего не скажешь о соседней Армении, которая вновь уклонилась и не приняла участие в голосовании. Не поддержав эту резолюцию, Ереван в очередной раз нанес удар по Тбилиси и поставил под сомнение территориальную целостность Грузии. Напомним, что из года в год Армения голосовала против возвращения грузинских беженцев в родные дома.

По сути, Армения в очередной раз продемонстрировала всему миру, что ведет подрывную деятельность не только касательно нагорно-карабахского конфликта, но и всего Южного Кавказа.

Фашистский режим в Армении, так и не сменившийся после так называемой "бархатной" революции, поддерживая сепаратистские образования на территории Грузии, выступает в качестве международного права.

Причем Армения поощряет сепаратизм в Грузии не только на бумаге, но и на деле. В Абхазии представители армянского лобби успешно скупают земли и недвижимость. Кстати это одна из причин того, почему армянские националисты категорически против возвращения грузинских беженцев, ведь на их жилье и землю они давно "положили глаз".

Помимо этого, под благовидным предлогом "заботы об этнических армянах на территории Грузии", Ереван давно помышляет об отторжении региона Самцхе-Джавахети, который армянские националисты упорно называют "Джавахком".

Наряду с антигрузинскими действиями, армяне также стремятся внести разлад в азербайджано-грузинские отношения. Так, 20 января в селе Бугашен Ахалкалакского муниципалитета Грузии армянами был установлен памятник армянскому сепаратисту и террористу, участнику геноцида, учиненного в отношении мирного азербайджанского населения в Карабахе, Михаилу Авагяну.

Все выше перечисленное является тревожным сигналом для Грузии, которой бы следовало проявить больше бдительности в отношениях с Арменией.

Хотелось бы, чтобы грузинское правительство, общество, а также некоторые круги, которые время от времени используют неприемлемую риторику в адрес Азербайджана, сделали необходимые выводы из этого голосования.

Тем временем, голосование на Генассамблее ООН еще раз показало, кто враг, а кто друг Грузии.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az