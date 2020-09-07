https://news.day.az/politics/1268616.html Поддержка Турции от Президента Ильхама Алиева, ситуация в регионе и карабахский конфликт - ОБСУЖДЕНИЕ НА TRT WORLD - ВИДЕО
Поддержка Турции от Президента Ильхама Алиева, ситуация в регионе и карабахский конфликт - ОБСУЖДЕНИЕ НА TRT WORLD - ВИДЕО
Вступив в военный союз с Арменией, Греция фактически хочет создать новый источник угрозы для Турции.
Как передает в понедельник Trend, об этом в интервью телеканалу TRT World сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.
"Армения хорошо известна своей тюркофобской деятельностью во всем мире. Мы были свидетелями многочисленных террористических актов и других провокаций Армении против Турции и Азербайджана. И намерение Греции вступить в военный союз с Арменией на самом деле направлено на планирование серии новых атак против этих двух стран", - сказала депутат.
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