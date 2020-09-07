Расширяются медиа-связи между Азербайджаном и Турцией

Делегация во главе с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом Администрации Президента по вопросам внешний политики Хикметом Гаджиевым находится с визитом в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основная цель визита - создать совместную медиа-платформу между Азербайджаном и Турцией, осуществить обмен новостями, специалистами и мнениями, в том числе расширить более активную популяризацию двух стран в мире посредством социальных медиа.

В рамках визита проходят встречи с заведующим отделом Администрации Президента Турции по связям с общественностью Фахраддином Алтуном, руководящими лицами ряда государственных и медийных структур.

В состав азербайджанской делегации входят руководитель сектора информационного обеспечения Первого вице-президента Азербайджанской Республики Фархад Амирбеков, председатель Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Аслан Асланов, председатель Национального совета по телевидению и радио Исмет Саттаров, исполнительный директор Фонда государственной поддержи развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики (ГФПРСМИ) Ахмед Исмайлов, председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов, генеральный директор Общественной телерадиокомпании (İTV) Балакиши Гасымов.

Делегацию сопровождают посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим и генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева.