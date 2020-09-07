Джейхун Байрамов встретился с новым послом Ирана

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Ирана Сейида Аббаса Мусеви, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД.

Посол Ирана вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот.

Стороны отметили развитие отношений дружбы, братства и сотрудничества в форме взаимоуважения и поддержки, обменялись мнениями по путям эффективного выполнения других задач повестки двустороннего сотрудничества. Также были обсуждены вопросы по продолжению успешного сотрудничества на многосторонних платформах.

Посол Ирана подчеркнул, что в период дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для дальнейшего развития связей между двумя странами.

Посол Ирана передал Джейхуну Байрамову искренние пожелания и поздравления министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа.

Иранский посол подчеркнул большой потенциал углубления двусторонних отношений. Отметив продолжающуюся агрессию Армении против Азербайджана, министр Джейхун Байрамов выразил признательность за то, что Иран всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Со своей стороны посол Мусеви подчеркнул, что в вопросе конфликта и в отношении оккупированных азербайджанских территорий Иран всегда поддерживает позицию Азербайджана, добавив, что его страна всегда готова помочь в решении конфликта. На встрече стороны также обсудили другие вопросы, представляющих взаимный интерес.