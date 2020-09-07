Арзу Нагиев: Отказ Армении проголосовать за резолюцию по Грузии - очередное проявление ее лицемерия

Отказавшись от участия проголосовать за резолюцию по Грузии, представленной этой страной на Генассамблее ООН, Армения вновь показала свое лицемерие.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия Арзу Нагиев, передает Day.Az.

Депутат отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, будто всегда положительно относится к грузино-армянским отношениям, выдавая себя за друга, а на деле отказывается от голосования, проводимого на международном уровне.

"Конечно же, армяне воздержатся от голосования, потому что сами они нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, оккупировали азербайджанские земли. Если бы Армения поддержала эту резолюцию, неминуемо всплыл бы и нагорно-карабахский вопрос. Значит, и Грузия должна сделать вывод для себя, кто ей друг, а кто нет. Думаю, что власти Грузии должны принять соответствующие решения по этому вопросу и пересмотреть свою политику по Армении".

Отметим, что 3 сентября на Генассамблее ООН в результате голосования была принята резолюция "Статус беженцев и вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии (Грузия)", традиционно выдвигаемая этой страной.

Как всегда, Азербайджан поддержал проект резолюции, а Армения отказалась от участия в голосовании.