Жена Пашиняна носит часы за 5,5 млн долларов

Дорогие часы супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян стали причиной скандала в стране.

Как передает Day.Az, функционер партии "Процветающая Армения" Лианна Манукян поделилась в Facebook фотографией Акопян, написав, что часы, которые она носит, стоят 5,5 млн долларов.

"Вероятно, она в течение долгого времени много работала и сумела накопить столько денег, принеся большие жертвы. Но простите за глупый вопрос: где она работает и с кем? Насколько мне известно, помимо позирования с автоматом, она возглавляет благотворительный фонд", - вопрошается с удивлением Манукян.

Она также упрекнула жену премьера в том, что Акопян не стала жертвовать эти миллионы в фонд армии, а предпочитает делать издевательские фотографии с пулеметом.

"На фоне расточительных расходов премьер-министра и его семьи боевой дух армии вряд ли повысится. Если премьер-министр услышит протесты граждан под окном своего дворца, он должен спросить причину недовольства не у граждан, а у своей супруги", - написала в соцсети Манукян.

Отметим, что дорогие часы супруги Пашиняна стали объектом широкого обсуждения армянских пользователей социальных сетей.