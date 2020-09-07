Армяне создали подрывную сеть в МИД России

Как стало известно Gradator.Ru по информации из компетентных источников, армянская диаспора России, включая ряд очень влиятельных должностных лиц армянского происхождения, выступила с негласным поручением активизировать в МИД Российской Федерации работу по дестабилизации отношений с Азербайджаном и Турцией.

В МИД РФ действует целая сеть армянских дипломатов, в том числе послов, работающих в соответствии с интересами политического армянства и их внешних кураторов. При Лаврове арменизация охватила практически все структуры, связанные с МИД РФ, включая МГИМО, Фонды и общественные организации дипломатической направленности.

Серею Лаврову (Калантарову) за период его руководства МИД России удалось ослабить позиции Москвы в зоне жизненно важных геополитических интересов РФ, прежде всего, на постсоветском пространстве.

Основные "достижения" министра ИД Сергея Лаврова:

- Лавров помог вывести Украину - ключевую страну Евразии, из зоны влияния России;

- Лавров подсказал Марии Захаровой, как поссорить Россию с Сербией - главным союзником России на Балканах;

- Лавров и его команда способствовали денонсированию договора о союзном государстве России и Беларуси, тогда как союз с Минском является основой устойчивости Москвы, особенно на западном направлении, где Россию теснят Польша (считай США) и Литва (считай, вся Балтика и ЕС).

Сегодня, согласно установкам армянских политических кругов, инкорпорированных в структуры глобалистов, Лавров переходит к активной фазе работы, направленной на осложнение отношений России с Турцией и Азербайджаном. Эта предательская политика направлена на ослабление позиций России на Южном Кавказе, где Азербайджан является ведущим государством и всегда был дружественным, важнейшим партнером Москвы, а также на Ближнем Востоке, где Россия и Турция до сих пор конструктивно решали проблемы, не взирая на периодические провокации противников, и двигались в русле взаимных интересов. Отношения с Азербайджаном и Турцией существенно укрепляли позиции России в мусульманском и тюркском мире, создавали оплот интересов России на южном и восточном направлениях.

Выбивая Азербайджан и Турцию из числа партнеров и союзников России, лавровско-армянская группировка в МИД и их кураторы преследуют цель заключить Россию во враждебное кольцо. Усилиями лавровского МИД союзники России переходят в число ее оппонентов и даже врагов. Так Россия потеряла Грузию, а Армения обрела Абхазию. Россия теряет Азербайджан, а Армения прибрала к рукам Нагорный Карабах. Россия потеряла Украину, а армянское лобби расширяет свое влияние в этой стране. Россия теряет Беларусь усилиями собственного МИД, пока армянские политтехнологи готовят там революционные сюжеты. Все это позволит на следующем этапе перейти к фрагментации России и уничтожению ее как государства.

Какую награду получит Лавров по завершении своей деятельности за развал России и потерю наших союзников?

Последует примеру своего "крестного отца" Андрея Козырева, который, уйдя с поста главы МИД РФ, уехал в Америку, где благополучно проживает и успешно работает против России?

Или за многочисленные заслуги перед армянством получит пост посла России в Армении? А также медаль Мовсеса Хоренаци за отравление отношений России с Турцией и Азербайджаном...